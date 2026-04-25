「スパーズで特別なことを成し遂げたかった」ケルドン・ジョンソンが最優秀シックスマン賞

4月23日（現地時間22日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀シックスマン賞に、サンアントニオ・スパーズのケルドン・ジョンソンが選ばれたことを発表した。

今シーズン、ウェスタン・カンファレンスならびにリーグ2位の62勝20敗を残したスパーズで、ジョンソンは全82試合でベンチスタートして平均23.3分13.2得点5.4リバウンド1.4アシスト、フィールドゴール成功率51.9パーセント、3ポイントシュート成功率36.3パーセント（平均1.2本成功）、フリースロー成功率79.4パーセントをマーク。

直近2シーズンはいずれもベンチスタートで出場している26歳のフォワードは「長い間、僕は先発だった。今はベンチから出場する番なんだ。とにかく試合を分析し続けて、ベンチからコートに立って自分のプレーをするだけ」と話している。

キャリア7年目の今シーズン。ジョンソンはスパーズのフランチャイズ史上初のベンチスタートで1シーズンに1081得点と、1000の大台を突破。スパーズでは2007－08シーズンのマヌ・ジノビリ以来、球団史上2人目の受賞者となった。

スパーズのために、自身の役割を受け入れて献身的なプレーでチームを支えた男はこう語る。

「サンアントニオで何か特別なことを成し遂げたかった。僕がチームのために最高のプレーをするには、ベンチから出場することが最善の選択肢だと分かっていた。最初はタフだった。自分のエゴを抑えて、チーム・ファーストで考えなければならなかった。でもその後は、可能性は無限大だった」

投票権を持つ100名のうち、63名は5ポイントが加算される1位票をジョンソンへ投票し、計404ポイントを獲得。2位票は3ポイント、3位票が1ポイントを加算される今シーズンの最優秀シックスマン賞の投票結果は下記のとおり。



※所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数

◆■2025－26シーズン 最優秀シックスマン賞 投票結果

１位 ケルドン・ジョンソン（スパーズ）：404ポイント（63）



２位 ハイメ・ハケスJr.（ヒート）：331ポイント（34）



３位 ティム・ハーダウェイJr.（ナゲッツ）：45ポイント



４位 ナズ・リード（ウルブズ）：42ポイント（1）



５位 エイジェイ・ミッチェル（サンダー）：29ポイント



６位 リード・シェパード（ロケッツ）：28ポイント



７位 アイザイア・スチュワート（ピストンズ）：6ポイント（1）



８位 ミッチェル・ロビンソン（ニックス）：5ポイント（1）



９位 アヨ・ドスンム（ウルブズ）：4ポイント



10位 サンドロ・マムケラシュビリ（ラプターズ）：3ポイント



11位 ディラン・ハーパー（スパーズ）：2ポイント



12位 ジャマール・シェッド（ラプターズ）：1ポイント

【動画】最優秀シックスマン賞に輝いたジョンソンの好プレー集！





