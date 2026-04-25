この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

栃木の那須塩原の贅沢温泉宿へ！

東京駅から出発し新幹線で1時間ちょっとで那須塩原駅へ。無料の送迎バスに乗り旅館へ。チェックインまで時間があったので近くにある綺麗な渓流を観光＆茶屋でおやつタイム。その後、16時にチェックイン。ホスピタリティ溢れる今回の旅館は全室客室露天風呂完備、大人数入れる大浴場もあり、さらには3種の趣の違う貸切露天風呂も24時間入り放題。夕飯は季節の食材をふんだんに使った会席料理。とちぎ和牛のしゃぶしゃぶは特に絶品でした。夜中は共立リゾートならではの夜鳴きそばも。5回も温泉に入り大満足の1日目。
翌朝は朝日を浴びながら客室の温泉でリフレッシュ。朝食は旅館ならではの充実の品数。アジの開きや豆乳鍋、栃木産のコシヒカリなど。チェックアウト前には川のせせらぎを聴きながら最後の貸切風呂。塩原渓谷にある自然豊かな旅館、とってもいい体験でした！

那須塩原に旅に行く方の参考に少しでもなれば幸いです！

YouTubeの動画内容

02:18

スロープカーで塩の湯温泉「蓮月」本館へ
03:33

渓流の脇にある「小太郎茶屋」で一休み
06:03

天然温泉の客室露天風呂付きのお部屋
09:24

何度でも入れる3種類の貸切露天風呂
12:40

とちぎ和牛しゃぶしゃぶなど豪華な夕食会席

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