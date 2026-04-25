ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（24）が24日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）にゲスト出演。交友関係を明かした。

共演者に「仲のいい芸能人の方はいますか？」と聞かれた浮所は「僕はもう、事務所の先輩ケンティーです」と中島健人の名前を挙げた。

「ほんとにお世話になってて。最初事務所を知ったきっかけは嵐さん、入ろうと思ったきっかけになったのはケンティーなんですよ」と続け「（中島が以前所属していた）Sexy Zoneのコンサートに行かせてもらう機会があって。ケンティーがトロッコに乗って僕の目の前を通るんです。幼いながらに手を振ったらスルーされちゃって“あ〜ダメか”って思いながら引き続き振ってたら、スルーした先でケンティーがバッと振り返って僕の方指さして投げキッスしてくれたんです！」と回顧。

「俺キュンってなって、同じ人間でこんなかっこいい人いるんだと思って、この事務所入って」と中島のファンサに“落ちて”事務所の門を叩いたと告白。

「今ではサシでご飯に行く」関係だといい「本当に裏表マジで変わらない。ずっとケンティー」とプライベートでのアイドル・中島健人のままだといい「バラが見えます」。MCの有田に「それは見えないだろ」とつっこまれると「まぁ見えないんですけど」と即答し、共演者を笑わせた。