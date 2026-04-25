「男子中学生」が好きなお笑い芸人ランキング！ 2位は「サンドウィッチマン」、では1位は？
LINEリサーチは、男子中学生を対象に「男子中学生が好きなお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」さんでした。
「ネタがおもしろいから」が7割強の高い割合で1位となり、次いで「トークがおもしろいから」などが高く評価されています。おもしろさだけでなく、コンビの仲の良さや明るい人柄も支持されているようです。
1位は、ゲーム実況者としても活躍する「狩野英孝」さんでした。
理由は「個性的／ユニークだから」「動画配信（YouTubeなど）がおもしろいから」が、いずれも5割台半ばの高い割合となりました。YouTubeチャンネルでのゲーム実況に加え、実況中のハプニングや天性のリアクションも心をつかんでいるようです。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：サンドウィッチマン
2位は、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」さんでした。
「ネタがおもしろいから」が7割強の高い割合で1位となり、次いで「トークがおもしろいから」などが高く評価されています。おもしろさだけでなく、コンビの仲の良さや明るい人柄も支持されているようです。
1位：狩野英孝
1位は、ゲーム実況者としても活躍する「狩野英孝」さんでした。
理由は「個性的／ユニークだから」「動画配信（YouTubeなど）がおもしろいから」が、いずれも5割台半ばの高い割合となりました。YouTubeチャンネルでのゲーム実況に加え、実況中のハプニングや天性のリアクションも心をつかんでいるようです。
(文:All About ニュース編集部)