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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「荷揚げ屋さんにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、建築業で「荷揚げ屋」として働く24歳の男性に街頭インタビューを行い、過酷な労働環境や赤裸々な恋愛事情、そして将来の夢などが語られている。



男性は自身の仕事を「資材運搬係みたいな力仕事」と説明。この仕事を選んだ一番の理由を問われると、「やっぱり稼げるから」と率直に回答した。給与については「4、50くらいは」と明かし、年間の現場数は「盛ったかな、700以上は行く」と語るなど、週1回の休みで精力的に働いている様子がうかがえる。



一方で、仕事の過酷さも吐露。「夏場はしんどいですね。熱中症になる、ぶっ倒れる」と語るほか、雨の日も手当はなく「ずぶ濡れになりながら」作業をしているという。過酷な環境に「行きたくないっすよな」と本音をこぼしつつも、「必死こいて仲間とやりきるのが一番幸せですかね、楽しいすかね」と、力仕事ならではのやりがいも口にした。



話題がプライベートに移ると、彼女は現在「いない」と回答。動画を通じての募集を促されると、「ぜひ、お願いします」と笑顔を見せた。「美人系の年上」が好みで、年齢は「25（歳）だったらどこからでも」、髪型は「ロングがいい」と具体的な条件を次々と挙げた。付き合った場合のデートについては「アウトドア派なんで、いろんなとこ出かけたり。多分毎日楽しいと思います」とアピールした。



貯金額については「あまりにもひどいんで言えない」と苦笑いした男性。将来の夢を問われると「アパレルやりたいですね」と意外な回答を見せた。その理由について、現在の職場が「男しかいないんで、雄臭い」とし、「たまには異性のお客さんと触れ合いたい」と切実な思いを語っている。過酷な現場で汗を流す青年の、等身大の素顔が垣間見えるインタビューとなった。