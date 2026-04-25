瀬戸環奈が『FLASH』をジャック！袋とじ2本の異例構成で魅せる史上最高のプロポーション♡

前代未聞！瀬戸環奈が表紙＆W袋とじで19Pジャック！ グラビア卒業の天木じゅんを親友・永尾まりやがサプライズ撮、相沢菜々子掲載の『FLASH』は4月21日(火)発売

瀬戸環奈、前代未聞！『FLASH』表紙・巻頭・袋とじに登場

2024年のグラビアデビュー後、セクシー女優へと転身し、歴代最高売上を塗り替え続けている瀬戸環奈。彼女が4月21日発売の『FLASH』に登場した。

今回は表紙、巻頭、さらには袋とじ2本という異例の豪華構成。圧倒的なプロポーションを存分に披露している。

誌面のインタビューでは「私がいることが刺激となり、業界全体を盛り上げていければ」と発言。トップランナーとしての仕事に対する強い矜持を語った。

【プロフィール】

瀬戸環奈（せと・かんな）

21歳 2004年5月10日生まれ 神奈川県出身

T170・B101(J) W59 H91

2024年にグラビアデビュー、同年に発売されたファースト写真集で初ヌードを披露した。2025年にセクシー女優として活動を開始。現在まですべての出演作品が「FANZAランキング」で初登場1位を獲得、圧倒的な人気を誇っている。

そのほか最新情報は、公式Instagram（@setokanna_）にて

【クレジット】

瀬戸環奈（C）光文社/週刊FLASH 写真◎青山裕企

【デジタル告知】

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