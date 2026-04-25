メッセ黒田＆武田真治＆ケンコバ、年下妻との夫婦マル秘話「僕ら皆そうだと思いますけど…」 今夜『大阪おっさんぽ』
25日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜 ※関西ローカル）では、メッセンジャーの黒田有、武田真治、ケンドーコバヤシが出演する。
【番組カット】”カツアゲ”された場所を明かすケンドーコバヤシ
今回の舞台は、大阪・駒川〜長居エリア。にぎやかな商店街が並び、今も下町情緒が残る活気ある街で、駒川はケンコバの地元でもある。
ロケは、大阪三大商店街のひとつ、駒川商店街からスタート。小学1年生頃からこの近所で育ったケンコバが案内する。およそ40年の時を経て商店街は様変わりしているが、ケンコバが中学生だった頃は「ビー・バップ商店街」と呼ばれるほど不良が多かったのだとか。ケンコバが中学時代にカツアゲされた3つのスポットを案内すると、黒田は「なんでおまえのカツアゲされた場所を巡らなあかんねん」とツッコむ。
エアリアルヨガが体験できる「studio Tula」や古着店「ROUTE69」を満喫した3人は「BAR SUMIMARU」で一休み。酒をたしなみながら、年下妻との夫婦のマル秘話を打ち明け合う。黒田が武田に「ケンカはないんですか？」と切り込むと、武田は「僕ら皆そうだと思いますけど、ケンカにならなくないですか？」と余裕の返答。しかし黒田は「ウチはしますよ」と明かしす。
黒田の夫婦ゲンカ話を聞いた武田とケンコバは、「100対0で黒田さんが悪い」と断言。なぜ自分が悪いのか納得できない黒田に、武田は「ケンカになった時点で女性のほうが正しいと判断しないといけないらしいですよ」と“金言”を授ける。
【番組カット】”カツアゲ”された場所を明かすケンドーコバヤシ
今回の舞台は、大阪・駒川〜長居エリア。にぎやかな商店街が並び、今も下町情緒が残る活気ある街で、駒川はケンコバの地元でもある。
ロケは、大阪三大商店街のひとつ、駒川商店街からスタート。小学1年生頃からこの近所で育ったケンコバが案内する。およそ40年の時を経て商店街は様変わりしているが、ケンコバが中学生だった頃は「ビー・バップ商店街」と呼ばれるほど不良が多かったのだとか。ケンコバが中学時代にカツアゲされた3つのスポットを案内すると、黒田は「なんでおまえのカツアゲされた場所を巡らなあかんねん」とツッコむ。
黒田の夫婦ゲンカ話を聞いた武田とケンコバは、「100対0で黒田さんが悪い」と断言。なぜ自分が悪いのか納得できない黒田に、武田は「ケンカになった時点で女性のほうが正しいと判断しないといけないらしいですよ」と“金言”を授ける。