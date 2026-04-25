お笑いタレント・おいでやす小田のイメチェンに驚きが広がっている。

小田は２３日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後７時５４分）内「ガチンコ企画 前髪ぱっつんチェンジ！」に出演し、ピンクのぱっつんヘアに変身。同番組の公式Ｘ（旧ツイッター）でも「憧れの韓流スターに！？ 華やかさが増しました」とカット後の登場シーンがアップされ、「別人！！」「びっくりです！」「イジリー岡田みたい」「衝撃」「爆笑しました」と反響が相次いでいた。

そして放送から一夜明けた２４日、小田はＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）の生放送に出演。同番組では俳優・菅田将暉をイメージしたイメチェンに挑戦し、さわやかな黒髪の短髪に変ぼうを遂げた。

ネットは「イメチェン大成功すぎる」「短髪イメチェン大成功！」「おいでやす菅田に変身」「清潔感と若見え」「新しい髪型すごく良い」「めっちゃカッコいい」「イケメン枠確定」「普通にカッコよくなった」「ＢｅｆｏｒｅとＡｆｔｅｒの差ｗｗｗ」「かっこよくなり過ぎてる」と絶賛の声が上がった。