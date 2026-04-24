スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの県内は青空が広がりましたね。

開幕３日目を迎えたとなみチューリップフェアは満開が近づき、多くの人で賑わいました。



花の数がこれまでより５０万本多い３５０万本となった今年のチューリップフェア。きょうの開花状況は９割と、ほぼ満開です。

色とりどりの花をバックに写真を撮るなど、皆さん思い思いに楽しんでいますね。





魚津市からの親子連れ「天気晴れてきれいなお花見れてすごいうれしかったです。またみんなで、毎年これたらいいなって感じです」羽咋市から来たインドネシア人女性２人組「きれいです」「花の大谷です。また来年行きたいです」わたしもフェア初日に取材しましたが、こちらの「花の大谷」はとても見ごたえがありました。フェアの期間中ずっと楽しめるよう、今月２８日には花を入れ替えて彩りも変えるということです。会場のチューリップはあすからの週末に満開を迎えそうです。その週末の天気はどうでしょうか。あすの県内は、まさに快晴の一日となりそうです。あすは大陸から移動してきた高気圧が日本列島を覆い、青空が広がる見込みです。あさって日曜日も午前中を中心に日差しが届きますが、午後は次第に雲が広がりそうです。そしてその先は短い周期で天気が変わります。週明けの２７日（月）や２８日（火）は低気圧や前線の影響で雨が降る予想です。２９日の「昭和の日」はくもりマークですね。すっきりしない空模様が続きそうです。ただ現時点では天気の大きな崩れはなさそうです。さらに３０日（木）から５月１日（金）にかけては晴れ間が戻る見込みです。まずは、あすが絶好のお出かけ日和ということですね。チューリップフェアなど、行楽を楽しまれてはいかがでしょうか。