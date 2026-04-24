暑い季節が近くなってくるとG-SHOCKが気になってきます。防水性や耐汗性が高いので、水辺で遊ぶときも安心して使える点はもちろん、耐衝撃構造なので野外のアクティヴィティで多少荒っぽく使ってもヘタレません。夏時計としてはやっぱり最適なのです。

視認性良好、ソーラー充電、時刻合わせ不要

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今回ピックアップしたのはGW-BX5600。超定番になっている八角形ケースの5600系で、ブラックのオーソドックスなデザイン。これからの季節、半袖の腕元をビシッと引き締めてくれます。

文字盤はMIP液晶を採用。MIPとは「Memory In Pixel」を意味しており、ディスプレイのピクセル1個ずつに表示する情報を記憶する機能が備わっている液晶です。

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バックライトがない反射型なので、周囲が明るいとその光を利用して画面が見やすくなるという特性があります。

夏の太陽の下でも視認性が高いのです。時計の液晶って夏の日中だと照り返しで見にくいこともままありますが、MIPならそうしたことがありません。

機能的にはソーラー電波搭載で、電池交換と時刻合わせの手間が不要です。メンテナンスフリーな点は実用時計として強い。

さらにBluetooth接続によるモバイルリンクにも対応しています。アプリ経由でワールドタイム約300都市＋オリジナルポイントの設定、日時と位置をアプリの地図上にスタンプするタイム＆スタンプ機能、スマホ探索などの機能が使えます。

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シンプルだけど視認性が高いし、トレンドも何周も回っているベーシックなモデルです。ゴツすぎない適度なサイズ感もよし。

5600系は最近またじわっと注目度アップしていますから、この夏、高機能モデルをひとつ持っておくのはおすすめ。

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