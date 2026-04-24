【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】

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ぶっちゃけテレビ業界の情報管理は穴だらけです。編集やMA（録音など）は外部の編集スタジオで行うことが多いのですが、あちこちの番組の台本やら内部資料がそのへんに落ちてますよ。どんな情報でもすぐ紙にコピーして配るし、それを捨てる時にも一応廃棄規定はある場合が多いのですが、実際にはみんな忙しくて適当にゴミ箱に捨てたりするだけなので、情報は漏れ放題です。規則とか講習とか、各局ないわけではないでしょうけど、内容が通り一遍の座学の場合が多いでしょうし、現場にそんなに守る気がなければ、あまり意味はないですよね。

今回みんな驚いたのは、堂々とシフト表とかをSNSにアップするというのが予想の斜め上を行っていたからだと思います。さすがにそんなやつはなかなかいませんでしたからね。でもいまやデジタルネーティブのADさんとか山ほどいるわけで、今後はそういう事態もどんどん発生するのかもしれませんね。

ちなみに私が夕方のニュース番組にいる頃は、その日に何を放送するかという項目表が明らかに他局に漏れている形跡がありました。同じような内容の特集を、うちより早い時間に放送されるという事態が相次ぎましたからね。どことは言いませんが、ちょいちょいやられました。朝の番組の台本を他局に漏らして処分されたリポーターさんの話も聞いたことがあります。小遣い欲しさに他局に情報を売る人は、残念ながらいるとしか言えません。

テレ朝でも他局の情報を入手しようとしてたのか？ というと、私が知る限りそんなことはありませんでした。「もし他局の項目表を入手しても、真似するような金も時間もないからねハハハハ」という感じで笑っていました。

あ、ちなみに携帯電話の住所録には、かなり気をつけていました。先輩に「芸能人や取材先の電話番号を登録する時には、あだ名や偽名で登録するように」と言われていましたから。もし携帯を落とした時にも、芸能人の電話番号や住所が外部に漏れたら洒落にならないですからね。まあ、いくらあだ名とはいっても「クソ野郎」みたいな登録名にしてると、それはそれで着信があった時に別の問題が発生しそうですが（笑）

ちなみに業界人は結構SNSのリテラシーは低いと思います。Xとかで変な「お気持ち」を投稿して炎上したり、裏アカで局の文句を言って処分される制作会社のディレクターがいたり……とにかくいろんなリテラシーが低めで、時代についていけていない感じの人が多い業界ではあります。

（鎮目博道／テレビプロデューサー、コラムニスト、顔ハメ旅人）

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