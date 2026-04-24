帆布生地と本革の組み合わせ。矢野東選手監修の限定キャディバッグセットが100セット限定発売
グローブライドは4月30日、矢野東選手が監修した「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」を、100セット限定で発売する。
矢野 東選手監修「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」
同商品には、帆布と本革を組み合わせた天然素材を採用。使い込むほどに風合いが増す上質な仕上がりが特徴となっている。必要な機能を厳選したポケット配置により、すっきりとしたシンプルな印象を実現。ポケットのサイズ調整機能により十分な収納力を確保している。
ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826
同素材のラウンドバッグも付属。キャディバッグに固定できるチャームも付いており、セットでも単体でも使用できる。
価格は11万円。 CLUB ONOFF ONLINE SHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店、CLUB ONOFF 試打会で販売する。
矢野 東選手監修「ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826」
同商品には、帆布と本革を組み合わせた天然素材を採用。使い込むほどに風合いが増す上質な仕上がりが特徴となっている。必要な機能を厳選したポケット配置により、すっきりとしたシンプルな印象を実現。ポケットのサイズ調整機能により十分な収納力を確保している。
ONOFF CADDIE BAG & ROUND BAG Set OB0826
同素材のラウンドバッグも付属。キャディバッグに固定できるチャームも付いており、セットでも単体でも使用できる。
価格は11万円。 CLUB ONOFF ONLINE SHOP、オノフ公式ショップ楽天市場店、CLUB ONOFF 試打会で販売する。