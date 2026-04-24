これぞ、デスク作業のお供。

大切な書類や精密機器に囲まれたデスクで、コップを倒したら大惨事。かといって、飲むたびキュッキュとフタを締めるのもめんどくさい…。

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アメリカから再上陸したボトルブランド「owala（オワラ）」の「SmoothSip Slider」は、しっかり密閉されているのにすぐ飲めるのです。

特許取得済の「スライダーリッド」がポイント

Photo: mio 「SmoothSip Slider」12oz 4,950円（税込）／20oz 5,940円（税込）

このタンブラーのすごいのは、飲み口のスライダーリッド。

特許取得済みの漏れ防止機能付きで、そもそもフタを回さなくていいのです。

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飲む時は中心部分のスライダーを横にスライドするだけ。そしてしばらく飲まないときや、移動するときには、またスライダーを閉じればOKです。つまり、フタやキャップがないから、飲んでいる間にそれらの置き場所も必要ありません。

ちなみに保冷・保温効力は、12ozの場合11度以下（6時間）、42度以上（6時間）とのこと。飲みごろを約半日キープしてくれます。

開けたり閉めたりの動作がシンプルだし、フタから水滴が垂れることもないから、まさにデスクワーカーにピッタリなタンブラーでした。