「ちゃんとタンブラー」なのに、カチッとロックして溢れない。持ち歩きもこわくないぞ
これぞ、デスク作業のお供。
大切な書類や精密機器に囲まれたデスクで、コップを倒したら大惨事。かといって、飲むたびキュッキュとフタを締めるのもめんどくさい…。
アメリカから再上陸したボトルブランド「owala（オワラ）」の「SmoothSip Slider」は、しっかり密閉されているのにすぐ飲めるのです。
特許取得済の「スライダーリッド」がポイント
このタンブラーのすごいのは、飲み口のスライダーリッド。
特許取得済みの漏れ防止機能付きで、そもそもフタを回さなくていいのです。
飲む時は中心部分のスライダーを横にスライドするだけ。そしてしばらく飲まないときや、移動するときには、またスライダーを閉じればOKです。つまり、フタやキャップがないから、飲んでいる間にそれらの置き場所も必要ありません。
ちなみに保冷・保温効力は、12ozの場合11度以下（6時間）、42度以上（6時間）とのこと。飲みごろを約半日キープしてくれます。
開けたり閉めたりの動作がシンプルだし、フタから水滴が垂れることもないから、まさにデスクワーカーにピッタリなタンブラーでした。