NHKは24日、声優の宮野真守（42）らが2027年大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演することを発表した。

幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の生涯を描く作品。幕臣として日本の近代化を進めようと国内外の諸勢力と外交や情報戦を繰り広げていく。俳優の松坂桃李が主演を務める。

この日発表されたのは、若き小栗が青春をともにした友人たち。

宮野は小栗家の屋敷の真隣に住んでいた直情型で武断派の熱き幼なじみ・滝川具挙（たきがわ・ともたか）を演じる。宮野は初めての大河出演に「このような機会をいただき、とても光栄に思います」と感激。「膨大な設定資料、綿密な打ち合わせ、入念な事前準備などに、スタッフの皆様の熱意を感じ、プレッシャーを抱きつつも、チームの一員になれる喜びと新たなチャレンジへのやる気に満ち溢れている現在です」と気を引き締めた。

「私の演じる“滝川具挙”は、“小栗忠順”の幼なじみで、若輩の頃から意見を交わし合い、性質の違いから時にぶつかり合い、幕臣としてのなんたるかを追求していきます。小栗に対しても物語に対しても刺激を与えられる存在であれるよう、誠心誠意臨んでいきたいと思います」と意気込んだ。

大河出演5作目となる俳優の青木崇高は、常に小栗の一歩先を行く兄貴的存在で生涯の盟友・栗本鋤雲（くりもと・じょうん）を演じる。青木は「栗本鋤雲さま。失礼ながら、この度のお話をいただくまで貴方のことを存じ上げませんでした。しかし、貴方のその経歴や生き様をたどる中、常に“事の本質”を見極めようとする、知への苛烈なる好奇心を感じました。それは、時代を超えて私の心をぶち抜き、強く掴んで離しません」と役柄に惹かれる思いを語った。「貴方の眼前にいた小栗忠順という人物をしっかりと見据え、“日本の大転換期”をどう生き抜かれたのか。その姿を深く刻み込みたいと思います。どうぞお見守りください」と呼びかけた。

俳優の高橋光臣は次男を小栗家の跡取りにする誠実で頼りになる幼なじみ・駒井朝温（こまい・ともあつ）役で出演。大河への出演は4作目となる。「激動の時代の中で、最後の最後まで徳川幕府に忠誠を誓った幕臣の一人。その静かな強さと誠実さに深く惹かれています」と明かし、「小栗忠順という稀代の人物を、若い頃より知る存在として、言葉にしない想い、武士の覚悟を大切に演じ、最後まで小栗忠順の歩む道を見続けたいと思います。ぜひご期待ください」と抱負を語った。

お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔が身の処し方が器用でスマートなちょっと皮肉屋の幼なじみ・朝比奈昌広（あさひな・まさひろ）役で大河初出演を果たす。大河出演に「まず自分に大河ドラマ出演のお話がきた時は驚きで笑ってしまいました。人間は本当にびっくりした時、笑うものなんだなと再認識したのを覚えています」と驚きいっぱい。「そして自分が昔から好きで興味のあった江戸末期から明治の時代が舞台という事でその世界に入っていけるのが凄く楽しみです。朝比奈は将軍の小姓という武士らしい経歴の人物ですので作法や仕草などもしっかり体現出来るように頑張ります」と意気込んだ。

大河出演3作目となる俳優の荒川良々は小栗家奉公人から三井の大番頭になる三野村利左衛門（みのむら・りざえもん）を演じる。2月の衣装合わせの際に約100人のスタッフとあいさつをしたといい、「皆が面白い作品をつくるぞ！というのがビシビシと伝わってきました。ワタクシもそれに乗っからない手はない！」と気合いいっぱい。「とにかく面白い大河ドラマになるように一生懸命がんばります！」と誓った。