山形がクラブ創設30周年を記念したレジェンドマッチの開催を発表した

J2のモンテディオ山形は4月16日、クラブ創設30周年を記念した「レジェンドマッチ」を5月31日にNDソフトスタジアム山形で開催すると発表した。

かつてブルーのユニフォームを纏い、スタジアムを熱狂させた歴代のヒーローたちが聖地に集結する一戦に、ファンからは「懐かしすぎて涙出そう」「めちゃくちゃ豪華」と大きな反響を呼んでいる。

1996年にNEC山形から「モンテディオ山形」へと改名し、2026年で節目となる30年を迎えた。今回のレジェンドマッチは、同日14時から行われるJ2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦に先立って開催される。11時のキックオフを予定しており、20分ハーフで行われる予定だ。

出場予定メンバーには、クラブの歴史を彩ってきた個性豊かなレジェンドたちが名を連ねた。J1昇格の歓喜を知るメンバーや、激闘の記憶を刻んだ選手たちが再びピッチに帰還する。詳細なチーム分けなどは後日発表される予定だが、公開された顔ぶれだけでもクラブの歩みを感じさせる豪華なラインナップとなっている。

この発表を受け、SNS上では「こんなん行かない理由がないんだが」「めちゃくちゃ豪華だなぁ」「これだけの方々が」「楽しみすぎる」「やばすぎる」「これは激アツすぎるメンバー」「めっちゃ熱い」「これは行きたい」「メンバー豪華すぎて興奮した」「さすがに豪華すぎてビビった」「懐かしすぎて涙出そう」「あかん、泣きそう」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）