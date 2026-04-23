◆米大リーグ ダイヤモンドバックス１１―７ホワイトソックス（２２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

Ｗソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・Ｄバックス戦に「３番・一塁」でフル出場。７回に１０号２ランを放ち、日本勢歴代最速の２４試合目でシーズン１０号に到達した。５試合連続のアーチで、大谷翔平（ドジャース）が昨年樹立した連続試合本塁打の日本勢最長記録にも並んだ。リーグ本塁打ランクでもジャッジ（ヤンキース）を上回って単独２位に浮上。日本の誇るスラッガーが米国でも、自慢のパワーを見せつけている。

止まらない。村上の勢いは止まりそうにない。５点を追う７回無死一塁。力いっぱいにバットを振り抜くと、打球速度１１０・２マイル（約１７７・３キロ）の打球が中堅右へグングン伸びた。渡米後最長の飛距離４５１フィート（約１３７メートル）。５戦連発１０号にも、表情を変えることなくダイヤモンドを一周した。記録ずくめの一発に「サイドスローという情報はあったので、ある程度頭の中で軌道をイメージしながら入っていった」と淡々と振り返った。

５戦連発は新人＆日本人＆球団の最長タイ記録。日本人では昨年７月に大谷がマークして以来２人目だ。開幕から２４試合目での１０発は、日本人では大谷（当時エンゼルス）が２１年に記録した２８試合目（投手のみでの出場を除く）を上回り日本人最速。球団記録（１９３４年ジーク・ボヌラの２５試合）も９２年ぶりに更新した。それでも「（大谷と）比べるのも申し訳ないぐらい。まだまだ。もっともっと成績を残していければなと思う」と慢心はない。

こだわり続けてきた結果が形になっている。日本人の長距離砲はこれまで、異国の投手陣の壁にはね返されてきた。２年連続で５０発以上を放っている大谷でさえ、１年目の１８年は２２本塁打。それでも日本人の１年目では最多だった。海を渡った村上の耳にも“雑音”は入った。だが「僕自身、自分のことをホームランバッターだと思っていますし、球団もそれを望んでいると思いますし、そうなりたい」と本塁打にこだわった。右足の上げ幅を小さくするなどフォームを試行錯誤することはあったが、２２年に５６発を放った長打力は見失わなかった。

本塁打ランキングでもジャッジを上回って単独２位に浮上し、年間６７発ペース。本塁打以外にも２安打を放ち、ここ５試合で３度目の３安打。１割台だった打率は、２割５分６厘まで持ち直してきた。ベナブル監督は「もう言うことがない。スイングは素晴らしいし、しっかり捉えられている。単打でさえも強い当たりだ。本当に印象的な活躍をしている」と最大限の賛辞を贈った。

ただチームは打撃戦の末に敗れた。気持ちは次戦に向く。「常に同じ気持ちで打席に立っているので変わりはない。点数は取れているので、あとは勝ちをつかむだけ」と村上。２３日（日本時間２４日）の敵地・Ｄバックス戦に挑む。本塁打が出れば、たった２５試合で日本人、Ｗソックス、新人では誰も記録したことのない６戦連発と、メジャーの歴史に名を刻むことになる。

◆ア・リーグ打撃成績上位

▽本塁打

〈１〉１１ アルバレス（アストロズ）

〈２〉１０ 村 上（Ｗソックス）

〈３〉９ ジャッジ（ヤンキース）

▽打点

〈１〉２６ アルバレス（アストロズ）

〈２〉１９ 村 上（Ｗソックス）

他 ４ 人

▽ＯＰＳ

〈１〉１．２４５ アルバレス（アストロズ）

〈２〉１．１９９ ラ イ ス（ヤンキース）

〈３〉１．０２６ 村 上（Ｗソックス）

▽四球

〈１〉２７ カ ー ツ（アスレチックス）

〈２〉２５ トラウト（エンゼルス）

〈３〉２１ 村 上（Ｗソックス）