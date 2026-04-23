【交際NG！8歳上の女上司】どハマり漫画「部下から溺愛されて困ってます」＜第1話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第1話 漫画の世界だからこそドキドキする
【編集部コメント】
少女漫画は夢があっていいですよね。結婚・出産を経験すると、かつてのときめきをリアルタイムで感じることがどうしても難しくなります。そんなときにドキドキ＆キラキラいっぱいの少女漫画は、一気にかつてのときめきを思い出させてくれるアイテムではないでしょうか。子育てもすっかり落ち着き、パートをしながら穏やかな日々を過ごしているリカコさん。今は「年下」のジャンルにハマっているご様子です。漫画だからこそ安心して感情移入できる世界観ですが、もしこれが現実になったとしたら……？ うーん……なかなか想像しにくいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第1話 漫画の世界だからこそドキドキする
【編集部コメント】
少女漫画は夢があっていいですよね。結婚・出産を経験すると、かつてのときめきをリアルタイムで感じることがどうしても難しくなります。そんなときにドキドキ＆キラキラいっぱいの少女漫画は、一気にかつてのときめきを思い出させてくれるアイテムではないでしょうか。子育てもすっかり落ち着き、パートをしながら穏やかな日々を過ごしているリカコさん。今は「年下」のジャンルにハマっているご様子です。漫画だからこそ安心して感情移入できる世界観ですが、もしこれが現実になったとしたら……？ うーん……なかなか想像しにくいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙