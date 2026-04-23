【気象予報士が解説】きょうはひんやり あすは晴れ間が広がりそう
武道キャスター
きょうの県内は雨も降って、きのうまでの陽気が一転して、少しひんやりしましたね。
平島気象予報士
富山市の最高気温も、きのうよりかなり低くなりました。
きょうの富山市内は、昼前から雨が降り出しました。きのうの最高気温は26.2度と6月下旬並みの夏日となりましたが、きょうは17.2度と一気に9度も下がりました。
街なかでは、降り出した雨に傘を差して歩く人の姿が見られました。
ただ、この雨雲は今夜遅くには東へ抜けていく見込みです。
きょう、県内に雨を降らせた低気圧や前線は、あすの朝には日本の東の海上へ離れます。代わって、大陸から移動性高気圧が、日本海へと張り出してくる見込みです。
朝のうちは雲が残りやすいですが、日中は青空が広がるでしょう。
武道キャスター
あすは、晴れ間が戻るんですね。気温はどうでしょうか。
平島気象予報士
日差しはありますが、北寄りの風がやや強く吹きます。富山市の予想最高気温は16度と、きょうよりさらに低くなる見込みです。風が冷たく、体感は数字以上にひんやりと感じられそうです。
武道キャスター
気温差が大きい日が続いています。服装でうまく調節して体調を崩さないようお過ごしください。