デジタル技術を駆使して「遊び」が「学び」になる次世代型テーマパークが熊本に誕生しました。



滑り台や、画面に投影されただるま落とし。



23日、ゆめタウン光の森にオープンする「リトルプラネット」は、国内外に展開する次世代型テーマパークで、九州で4店舗目、熊本県内には初進出です。

22日の内覧会には親子が招待されました。





特徴は、最新のデジタル技術を駆使して子どもの探究心や創造力を刺激する新たな体験です。

恐竜のしっぽで縄跳びのような遊びもあります。



■子ども「楽しかった」Qどんなところが？「跳ぶところ」



■平井友莉アナウンサーリポート「大人でも十分楽しめます。結構、運動するので室内で遊べるのはすごくいいなと思いました。疲れた！」



映像が映し出された砂場を掘ると水が湧いたり、山をつくると火山が噴火したり･･･。

自分でぬり絵をしたイラストが投影されて対戦するなど、10のアトラクションを自由に遊ぶことができます。

■親子「楽しい！雨の時って公園とか行けないのでこういう遊び場が増えてすごくいいと思います」



初回のみ年会費600円が必要で、利用時間で料金が変わります。また、時間無制限のフリーパスもあります。

※幼児・大人料金あり・子どもは平日30分700円～休日30分920円～ フリー:子ども平日1800円、休日2600円