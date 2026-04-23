東京証券取引所が２３日に発表した４月第３週（４月１３～１７日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が９９７７億２４３２万円と３連続で買い越した。前週は１兆６４１８億９６１４万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は８３８億円の買い越し。現物・先物の合計では１兆８１５億円と３週連続の買い越しとなった。前週は１兆５３９３億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は３３０２億９６１２万円と４週ぶりの買い越し。信託銀行は１８５４億９６８１万円と２週連続で売り越した。事業法人は７００億３２１０万円と３週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１５５１円７９銭（２．７％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS