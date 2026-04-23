女優の広瀬アリスがＸ（旧ツイッター）の更新を止めてから２３日で１か月がたつ。Ｘでネットユーザーと直接やり取りしてＳＮＳ上を沸かせていたが、更新ストップに芸能界から心配の声が上がる。

広瀬の投稿で賛否両論を呼んだのは２本の投稿だった。

１本目は、３月２２日午前３時に推しのアイドルのファン心理について投稿した内容だった。広瀬は「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ」「その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神」などと持論を展開した。

これにネットユーザーから疑問視する意見が寄せられ、２３日午前１１時、「ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます」とわびた。この投稿を最後に更新はストップ。この投稿は４月２３日時点で４４００万表示された。

２本目は、一部ネットユーザーの「いまおきた死にたいしにたい」との投稿に対する返信だった。広瀬はこれに対し、３月２３日午前３時に「キャンプ誘っていい？ ずっと寝てていいよ！ ご飯だけ作るから」と返信。ネットユーザーから疑問視する意見が寄せられた。

賛否両論を呼んだ２本とも午前３時の投稿という深夜帯だったのもポイントだろう。広瀬はＸのプロフィル欄に「趣味特技はエゴサーチ」と記すほどＳＮＳにハマっている。

芸能関係者の間では更新が１か月止まっていることに体調を心配する声などが上がっている。