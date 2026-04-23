塗り替えの一瞬を描く公募！ 日本塗装工業会「第28回『いいいろ塗装の日』デザイン画コンテスト」

記事ポイント 第28回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテストの応募締切は2026年7月31日、WEBは23時59分まで、郵送は当日消印有効です。応募作品はA4判タテ向きで、「11月16日 いいいろ塗装の日」の文字を入れることが条件。デジタル作成は600dpi以上が必要です。最優秀賞は1作品に10万円分の商品券と表彰状、優秀賞は4作品に3万円分の商品券と表彰状が贈られます。 第28回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテストの応募締切は2026年7月31日、WEBは23時59分まで、郵送は当日消印有効です。応募作品はA4判タテ向きで、「11月16日 いいいろ塗装の日」の文字を入れることが条件。デジタル作成は600dpi以上が必要です。最優秀賞は1作品に10万円分の商品券と表彰状、優秀賞は4作品に3万円分の商品券と表彰状が贈られます。

日本塗装工業会が、第28回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテストの作品募集を開始します。

建設塗装の魅力を自由な発想で表現する公募で、プロ・アマを問わず応募可能です。

塗装が人や街、暮らしを支える価値を伝える一作に注目。

日本塗装工業会「第28回『いいいろ塗装の日』デザイン画コンテスト」





主催：一般社団法人日本塗装工業会（日塗装）名称：第28回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト募集内容：日塗装の活動を背景に「建設塗装の持つ魅力」が伝わる作品応募資格：不問（プロ・アマ問わず）応募締切：2026年7月31日（金）応募方法：WEBエントリーまたは郵送

11月16日の「いいいろ塗装の日」に向けて実施されるコンテストで、今回は28回目の開催です。

作品には「何かを塗っている場面」を含めることが条件で、緻密な現場描写から物語性のある風景、デフォルメ表現まで幅広い作風が歓迎されています。

応募条件





用紙サイズ：A4判（297×210mm）向き：タテ向きのみデジタル制作：A4判、解像度600dpi以上必須表記：「11月16日 いいいろ塗装の日」禁止表記：西暦・年号・曜日作品条件：未発表作品に限る

画材や描き方は自由で、デジタル・アナログのどちらでも応募できます。

写真や切絵、スパンコール、糸などの素材使用は可能ですが、ビーズ、木板、押し花、ドライフラワー、折り紙など目立った凹凸が出るものは審査対象外です。

生成AIは部分的な使用に限って認められており、作品全体を生成AIで作成した場合は審査対象外となります。

他者の権利を侵害しない作品であることも応募時の前提です。

応募方法と締切

WEB応募時の記入事項：作品コンセプト100字程度郵送時の記入事項：郵便番号、所在地、氏名、年齢、職業、電話番号、募集を知った媒体、作品コンセプト100字程度締切：WEBは2026年7月31日23時59分まで、郵送は当日消印有効

WEB応募は専用サイト「KOUBO」から受け付けています。

郵送応募の場合は、作品裏面に必要事項を記載して送付します。

応募前には、コメント欄や裏面に記入する作品コンセプトを100字程度でまとめておくとスムーズです。

締切当日は応募が集中する可能性もあるため、早めの準備がおすすめです。

賞と発表時期





最優秀賞：1作品、10万円分の商品券および表彰状優秀賞：4作品、3万円分の商品券および表彰状審査：日塗装による審査発表時期：10月以降予定発表方法：日塗装ホームページで入賞作品を公表

入賞者には直接連絡・通知が行われ、入賞者以外への結果通知はありません。

審査状況に関する問い合わせには回答しないとしています。

入賞作品に関わる著作権などの知的財産権は、賞の発表をもって主催者に譲渡されます。

発表や展示に関する権利も主催者に帰属するため、応募前に確認しておきたいポイントです。

日塗装の取り組み





日塗装は1948年設立の国内唯一の塗装団体で、約2,300社が加盟しています。

本部は東京都渋谷区鶯谷町19-22 塗装会館にあり、全国47都道府県で技術向上や若手育成、社会貢献活動を展開しています。

近年は次世代の技術者育成にも注力しており、2025年9月には北海道札幌市で「全国建築塗装技能競技大会」を開催しました。

公共施設の落書き消しや塗り替えを行う「らくがきなくし隊」など、地域に根ざした活動も続けています。

塗装という仕事の役割を作品として表現できる今回のコンテストは、建設塗装を身近に感じるきっかけになりそうです。

応募条件は細かく定められているため、サイズや記載事項、生成AI利用の範囲などを確認してから制作を進めると安心です。

賞金額や発表時期も明確で、学生から社会人まで挑戦しやすい公募のひとつ。

第28回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテストの紹介でした。

よくある質問

Q. 誰でも応募できますか？

A. はい、応募資格は不問で、プロ・アマを問わず応募できます。

年齢や職業による制限も案内されておらず、建設塗装の魅力を表現したい人なら幅広く参加できるコンテストです。

Q. 作品をデジタルで作っても応募できますか？

A. 可能です。

デジタル・アナログのどちらでも応募できますが、デジタル作品はA4判のタテ向き、解像度600dpi以上で作成する必要があります。

応募条件を満たしているか事前確認が大切です。

Q. 応募作品に生成AIは使えますか？

A. 部分的な使用のみ認められています。

ただし、作品全体を生成AIで作成した場合は審査対象外です。

あくまで自分の表現を主軸にした作品づくりが求められています。

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