JBLのポータブルスピーカーでも最小なのがGOシリーズ。そのGOシリーズの最新モデル「GO5」がリリースされました。

GOシリーズは手のひらサイズのコンパクトな設計ですが、JBLらしく鳴りが良いスピーカーで、特にファットな低域はこのクラスでは群を抜いています。防水性が高くワイヤレスで使えるので、わたしもこのシリーズを入浴時によく使っています。

音質を大幅強化

Image: JBL

GO5はアンプとドライバーを強化。最大出力は約10%アップしており、サウンドはより豊かになっています。USB Type-C接続時には、最大24ビット／48kHzのロスレスオーディオ再生にも対応しています。

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新たにアンビエントエッジライトを搭載し、雰囲気に応じてライトテーマを選べるほか、電源、ペアリング状態、バッテリー残量などを光で視認できます。AirTouchで2台をステレオペアリングして使えるほか、Auracast対応のJBLスピーカーをワイヤレスで複数接続すれば、マルチスピーカー環境を構築することも可能です。

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バッテリー充電は約3時間で、最大約8時間の再生が可能です。防水・防塵・耐衝撃性の高さが売りなので、これから暑くなる季節、水辺でのアクティヴィティでも活躍してくれるでしょう。

カラバリがブラック、ブルー、レッド、ホワイト、スクワッド、パープル、ピンク、ターコイズブルー、オレンジ（オレンジのみ公式オンラインストア限定）の全9色と豊富なのもうれしいところ。価格は7,700円です。

Source: JBL