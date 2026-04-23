22日、宮城県柴田町の民家の庭で、住人の女性がクマと鉢合わせとなりました。クマは体長およそ1メートルで、女性が驚いて声を出したところ逃げたということです。女性にケガはありませんでした。警察がパトカーで周囲の警戒にあたっていますが、クマの行方は分かっていません。

■クマはどこへ…ドローンで捜索

住宅の敷地をうろうろと歩くクマ。近くに車もとまっていますが、気にするようなそぶりはありません。この翌日にも、マンションの駐車場を歩くクマの姿がとらえられていました。

冬眠明けなのか、連日クマの目撃が相次いでいる宮城県で22日も。

通報「庭で草刈りをしていたらクマと鉢合わせた」

警察によりますと、午前5時半すぎ、70代の女性が庭で草刈りをしていたところ、目の前にクマが現れたといいます。体長1メートルほどで、女性が声をあげると逃げたということです。女性にケガはありませんでしたが、クマの行方はわかっていません。

近隣住民「うちの子が小学4年生で学校に通っていますので、まさかそこに出るとは思ってなかったので、びっくりですね。（Q：ここは通学路？）通学路になっていて、小学生が通ったりもするので、すごく心配ではありますね」

学校からはすぐに注意喚起のメールが来たといいます。

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女性と鉢合わせ、逃げたクマはどこへいったのでしょうか。

「news zero」は現場周辺の上空にドローンを飛ばし、逃げたクマの捜索を試みました。ドローンには赤外線カメラが搭載されていて、人や動物などの熱源を感知すると赤く光ります。まずは周囲に広がる畑を見てみます。

記者（赤外線カメラの映像を見て）

「住宅を取り囲むように畑が広がっています。何か生き物がいるようには見えません。動いているものはここからは確認できません」

クマらしい姿はなし。そこで、少し範囲を広げて見てみると。

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記者（赤外線カメラの映像を見て）

「住宅が立ち並んでいる様子が確認できます」

家の中の熱に反応して赤くなっているところもありますが…

記者（赤外線カメラの映像を見て）

「クマの抜けていった方向も、いま動きのある動物などは見られません。車が動いているのは確認できますが、動物などは木々の間からも確認はできません」

およそ10分にわたって周辺をさがしましたが、クマの姿を確認することはできませんでした。

■“春グマ”による人身被害も

去年、複数の死者が出るなど過去最悪となったクマ被害。冬眠から目覚めた、いわゆる“春グマ”が動き出し、人が襲われるケースもすでに出始めています。

21日、クマに顔などをかまれ、警察官が重傷を負った岩手県紫波町では…

アナウンス「外に出る際はラジオや鈴など音の出るものを身につけ、十分に注意するようお願いします」

クマは駆除されていますが、この近くでは女性の遺体も見つかっています。服を着た状態であるものの、クマに襲われたとみられる複数の傷があり、警察は身元の確認を急いでいます。

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岩手県では2月以降、毎月クマによる人身被害が発生していて、出没件数も例年のおよそ6倍になっているということです。こうした事態を受けて岩手県は22日、発表中だった「ツキノワグマの出没に関する注意報」を「警報」に切り替え、警戒を強めています。

■秋田のクマ目撃情報を徹底調査

クマの目撃情報は隣の秋田県でも。住宅街の道路を小走りで駆け抜ける姿や、冬眠から目覚めた親子なのでしょうか、4頭のクマが山の方からゆっくりと下りてくる様子がありました。

街にも山にも姿を見せているクマ。秋田県は、その目撃情報をウェブサイトにまとめています。

記者「きのうは200件だった目撃情報が、きょうは214件になっています」

21日から、1日もたたないうちにクマの目撃情報は10件以上も増えていました。

「news zero」は、サイトに記載されている4月1日から22日までの214件に上る目撃情報を徹底調査。すると、ある共通点が見えてきました。

記者「新幹線が通る秋田駅の近くにもクマの目撃情報あります。時間を見てみると午前9時半ごろということで人が多く通る時間帯です」

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投稿者は、目撃した地点についてこう説明。

投稿者「大学の正門付近でクマを目撃。北へ立ち去り、体長1メートル」

日時は今月4日午前9時半ごろ、秋田駅からおよそ1キロの距離にある秋田大学の正門前でクマが目撃されていました。さらに「news zero」が調べたところ、投稿された214件の目撃情報のうち、クマが最も目撃されていたのが住宅の周辺で82件。続いて、山の周辺で76件。3番目に多かったのは飲食店やスーパーといった商業施設の周辺で19件ありました。

この結果を専門家に伝えると…

岩手大学農学部・山内貴義准教授「自動車の音とか光、しゃべり声とか生活騒音には全く反応しなくなっている。学校とかそういう家の例えば庭地とか、身を隠せそうなところを転々と歩きながら、どんどん街中に進出している」

（4月22日放送『news zero』より）