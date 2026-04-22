◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

巨人が長野、前橋での中日２連戦で２連勝を飾った。

先発竹丸は５回１失点１０奪三振で３勝目。３番・遊撃でプロ初スタメンの石塚はプロ初打点となる２点三塁打を放った。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―竹丸は５回１失点１０奪三振。

「チェンジアップが効果的に効いていたので。それが良かったんじゃないですかね」

―球数が多かった。

「９７球までいってしまったので代えました」

―竹丸は２回１死二塁でプロ初安打の中前安打。

「もうね、自分が楽になったと思います」

―３番石塚がプロ初打点。

「期待しているから使っていますので。チャンスをものにしてほしいなと思います。打ったのはもちろん素晴らしかったんですけど、その後の打席は反省することはたくさんあると思うので。それぐらい求められているものが高い選手だと思いますので」

―皆川が凱旋出場で粘って三ゴロ。

「いい打席だったんじゃないですかね」

―２４日から横浜で３連戦。

「とにかくね、あさってからスタートだと思って気持ち切り替えて頑張っていきます」

―石塚は初球から振れていた。

「振るのは誰でもできるのでね。あとはどうコンタクトしていくか。そこじゃないですかね。そこが課題ですよね」

―３番起用の狙い。

「期待を込めているし、チャンスだぞっていうのを分かってもらいたいし。それだけです」

―この２試合は若手が活躍。

「そうですね、どんどん使っていこうと思っていますし、そこでいいものを見せてくれればね、使い続けていこうかなと思っています」