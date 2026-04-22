「広島０−２ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）

広島が今季２度目の完封負けを喫した。１２球団ワーストのチーム打率となっている攻撃陣はまたしてもつながりを欠いた。

相手先発・山野にかわされた。二回は佐々木の二塁打を皮切りに２死満塁の好機を迎えたが、ドラフト１位・平川が投ゴロに倒れて無得点。五回は２死二塁までこぎつけるも途中出場の中村奨が投ゴロに打ち取られて得点をあげることができなかった。

試合前の時点でチーム打率は１２球団ワーストの・２０１。開幕から状態の上がらない打線は、この日も連打からたたみかける攻撃を見せることができなかった。

今季初先発となった大瀬良は５回５安打２失点で黒星。初回にピンチを招くと、暴投の間に三走が生還して先制を許した。さらに四回には先頭への四球から犠飛で追加点を与えた。味方からの援護もなく、負け投手になってしまった。

心配なのが、三回に右手甲に死球を受けた小園だ。痛みにもん絶し、治療を受けた後、プレーを続行していたが、五回の守備から途中交代。試合前の時点で打率・１４３だったが、この日も安打を放って４戦連続安打としていた中でのアクシデントとなった。

これでチームは７勝１２敗となり、今季ワーストタイの借金５となった。