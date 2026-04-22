ヤマハ発動機は、洗練されたスタイリングの電動アシスト自転車「PAS CRAIG（パス クレイグ）」と「PAS CRAIG」に実用性を加えた「PAS CRAIG PLUS（パス クレイグ プラス）」の今年モデルを6月11日に発売する。

「PAS CRAIG」は、“Urban Outrunner”をコンセプトに開発。週末の街乗りから通勤などで利用する人をターゲットとし、街中の様々なシーンにフィットするシンプルで上質なデザインに仕上げた。主な特徴は、（1）細身のパイプフレームなどシンプルでスタイリッシュなデザイン、（2）ブラックリムの採用など細部の配色までこだわったカラーリング、（3）耐水構造カバーでメンテナンス負担を軽減する内装3段変速など日常生活での数キロ圏内の移動に適した装備が特徴のモデルになっている。

今年モデルのカラーリングは、フォーマルからカジュアルまで、どんな服装ともマッチする「メルティグラファイト」を新たに追加した。



「PAS CRAIG PLUS」（マットグレイッシュベージュ）

「PAS CRAIG PLUS」は、「PAS CRAIG」の洗練されたデザインはそのままに、毎日の通勤・通学に便利な実用性を追加したモデル。少ない充電頻度で使える大容量バッテリー（15.8Ah）や、突然の雨でも安心な前後フルフェンダーを装備している。

今年モデルのカラーリングはカジュアルな印象を与える「マットグレイッシュベージュ」を新たに追加した。

［小売価格］

PAS CRAIG：12万9000円

PAS CRAIG PLUS：14万2000円

（すべて税込）

［発売日］6月11日（木）

ヤマハ発動機＝https://global.yamaha-motor.com/jp