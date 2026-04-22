◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２２日・前橋）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季３勝目を懸けて今季４度目の先発に臨み、５回９７球を投げ６安打１失点１０奪三振で降板した。初登板で勝利した新人投手が４戦３勝なら球団８人目、左腕では００年の高橋尚成以来２人目の快挙。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。

２回まで奪ったアウトは全て三振。４回には連打を浴びて１死一、三塁のピンチを招いたが、後続のボスラー、代打・辻本を連続三振に仕留めて得点を許さなかった。５回の先頭・ロドリゲスを１２７キロのチェンジアップで空振り三振に抑えて１０奪三振目を記録。２死一塁から石伊に左中間への適時二塁打を許して１点を失ったが、続く細川を遊ゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けた。

２勝目を挙げた１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）以来、中１１日での登板。当初は中６日での登板が予定されていたが、１５日の阪神戦（甲子園）が雨天中止になった影響で登板日がずれ込んでいた。

前橋のマウンドは自身初。中日との対戦は２回無安打に抑えた２月２２日のオープン戦（北谷）以来２か月ぶりで、シーズンでは初めて。前日２１日には「結構、振ってくる」と中日打線に警戒を強めつつ「（攻め方の）大枠は変えずに」と、自分の投球スタイルを崩さずに立ち向かう決意を示していた。

◆先発・竹丸コメント

「リードしたままマウンドを降りられて良かった。ランナーを出しても粘ることができて良かったです」