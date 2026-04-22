俳優の唐沢寿明が２２日、都内で行われた主演映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、５月２２日公開）の完成披露試写会に出席した。

深水黎一郎氏の同名小説を映画化した、唐沢が賞金１００億円のクイズ番組の司会者・樺山桃太郎を演じるミステリー。唐沢は自身のアイデアで髪形をアフロヘアにするなど個性的なキャラクターを演じた。この日の壇上でもノリノリで、役柄さながらにＢＧＭに合わせてダンスを披露した。

役にはことさら愛着が強く「非常にひどい男です。やるなら、とことんやろうと思いました。見た方がみんな大嫌いになると思います。そういう人がいないと、周りの役者が輝かない」と説明。映画「２０世紀少年」シリーズでもタッグを組んだ堤監督は「今回ほど唐沢さんに助けられたことはない」とねぎらった。

原作者の深水氏は「映像化が不可能と言われた作品。映画にすると聞いて『正気か？』と思いました」。その後、完成した作品を見て「樺山の役をできるのは唐沢さんしかいない」と確信したという。芦田愛菜、三浦透子、浅野ゆう子、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二らも出席した。