町田浩樹が近況を報告

欧州サッカー、ドイツ1部ホッフェンハイムに所属するDF町田浩樹が21日、自身のインスタグラムを更新。昨年8月に負った左膝前十字靭帯断裂の大怪我からの順調な回復ぶりを見せると、日本代表復帰を期待するファンからは「間に合う！！」「待ってるよ」といった声が届いている。

町田は英語で「次のステップ。最後の追い込み」と記して、トレーニングの様子を公開した。笑顔で充実感を漂わせながらトレーニング場を歩くと、ピッチ上では真剣な表情でボールを蹴る姿も見せている。

ベルギー1部ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズで活躍を見せ、昨年8月に完全移籍でホッフェンハイムに加入した町田だったが、リーグデビュー戦で左膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、わずか1試合で離脱を余儀なくされた。

28歳CBの元気な姿に、日本ファンからは歓喜の声が続々と寄せられていた。



「絶対日本に必要な人 応援してます」

「一歩ずつ頑張って！待ってるよ」

「そろそろ実戦ですかね？」

「復帰がんばれ！！」

「待ってたよ」

「間に合う！！」

「待っています！！頑張れ」

町田は2023年9月のトルコ戦でA代表デビュー。190センチの長身と正確なパスセンスを武器に、森保ジャパンの主力センターバックとして台頭した。



（THE ANSWER編集部）