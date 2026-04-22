Image:楽天市場

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年4月22日は、Qi2対応・4in1充電・ライト機能も備えたSUNEAST（サンイースト）の「4in1 ワイヤレス充電器 Qi2 25W」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

SUNEAST Qi2 25W 4in1ワイヤレス充電器 3台同時充電可能 角度調整 4段階調光ライト付 ホワイト SE-WC025GC001WHF 8,980円 （ポイント10倍：4月22日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

最大25Wの高速充電。これ1台で完結する、SUNEASTの「4in1 ワイヤレス充電器 Qi2 25W」がポイント10倍！

デスク周りの充電、そろそろまとめませんか？ SUNEAST（サンイースト）の「4in1 ワイヤレス充電器 Qi2 25W」なら、Qi2対応の最大25Wワイヤレス充電と4in1充電で、複数デバイスをスマートに管理可能。今ならポイント10倍とお得です。

Qi2規格に対応した最大25Wのワイヤレス急速充電が魅力。スマートフォンはもちろん、AirPodsやApple Watchなど、最大4台のデバイスをまとめて充電できます。

デバイスごとに充電器を用意する必要がなく、これ1台で完結するのが大きなポイント。MagSafe互換のマグネット固定で位置ズレもしにくく、日常使いのストレスを減らしてくれます。

スライド収納＆ライトで使い勝手アップ

機能は充電だけにとどまりません。電動スライド式の収納機構により、使わないときはすっきりとコンパクトに収まる設計も◎です。

4段階で明るさ調整ができるライト機能も搭載されており、ナイトライトや間接照明としても活躍します。見た目も機能もスマートで、ガジェット好きのデスク環境に自然と溶け込む一台です。

SUNEASTの「4in1 ワイヤレス充電器 Qi2 25W」は、最大25WのQi2充電と4in1同時充電、さらにスライド収納とライト機能まで備えた多機能モデル。デスクをすっきりさせつつ、利便性も高めたい人にぴったりの選択肢です。

SUNEAST Qi2 25W 4in1ワイヤレス充電器 3台同時充電可能 角度調整 4段階調光ライト付 ホワイト SE-WC025GC001WHF 8,980円 （ポイント10倍：4月22日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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