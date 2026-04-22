後任には三浦文丈コーチが即日で就任した

J2のジュビロ磐田は4月22日、志垣良監督との契約を同日付で解除したと発表した。

後任には三浦文丈コーチが就任し、同日より指揮を執る。

福岡県出身で45歳の志垣氏は、イギリスでの指導者経験を経て、名古屋グランパスの通訳やコーチを歴任。その後、ガイナーレ鳥取のコーチや磐田ユースコーチ、シンガポールの年代別代表監督などを務めた。2022年からはヴァンラーレ八戸、FC大阪、レノファ山口FCで監督を歴任し、今季から磐田の指揮官に就任していた。

今季はここまでリーグ戦11試合を消化し、90分での勝利はわずか2試合と低迷。直近ではPK戦での勝利を含めて3連勝を飾っていたが、志垣監督は「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任することを決断いたしました。自分の標榜するサッカーとはかけ離れた内容、そして結果となってしまった事に責任を感じている」とコメント。J1復帰を目指すなか、志半ばでの退任となった。

SNS上では「プロの世界は残酷だね」「よく決断したなあ」「う〜ん。無念だと思う」「えっ今？」「やっと形が見えてきた段階での契約解除残念です」と反響が沸き起こっている。上位戦線への浮上を目指す磐田は、三浦新体制の下で再建を図ることになる。（FOOTBALL ZONE編集部）