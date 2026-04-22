22日からことしの「熱中症警戒アラート」の運用が開始されました。



「熱中症警戒アラート」は毎年4月第4水曜から10月第4水曜までが運用期間とされ、ことしは4月22日（水）が開始日で、10月21日（水）まで運用されます。



22日の県内は午後2時現在で、25℃以上の「夏日」となっている地点はありませんが、上越市高田で24.7℃や魚沼市小出で24.4℃など各地で5月上旬から6月中旬並みの陽気となっています。





長岡市の国営越後丘陵公園では16万球のチューリップが見ごろを迎えています。気温の高い状態はこれからも続きそうです。21日に新潟地方気象台が発表した3か月予報によりますと、向こう3か月は、暖かい空気に覆われやすいため気温が高い見込みということです。降水量は平年並みとみられています。では各月の予想です。【5月】天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。気温は高い見込みです。降水量はほぼ平年並の見込みです。【6月】期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。気温は高い見込みです。降水量はほぼ平年並の見込みです。【7月】平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。気温は高い見込みです。降水量はほぼ平年並の見込みです。