Image: 小暮ひさのり

今すぐChrome開いてみて。

Googleのブラウザ「Chrome」に、AIアシスタント「Gemini」が組み込まれた、PC向けChromeの新機能。「Gemini in Chrome」が公開されました。

現在、一部の地域で提供を開始しています。とのことですが、僕のChromeにも気がつけばGeminiが振ってきていたので早速使ってみました。

「Geminiに相談」からページの内容をAIに質問

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Chromeを開くと右上に「Geminiに相談」ボタンが増えていましたので、そちらをクリック。サイドバーでGeminiウインドウが開くので、そちらにプロンプトを入力します。EdgeとCopilotみたいな感じですね。

便利なのは、現在開いているページの内容をそのままGeminiに渡せるところ。

たとえば、「このページを要約して」と告げればスグに要約してくれます。URLをコピペしてGeminiや他のAIアシスタントに貼り付けて…なんて手間がないのは楽ちん！

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レクチャー系YouTube動画から、知りたい情報や結論をすぐに得たい時も「Geminiに相談」すれば、要点を一瞬でまとめてくれます。

「他に参考になる動画を教えて」と尋ねれば、さらに情報を深堀りできる他の動画へのリンクを用意してくれるのも便利。これは情報の入手速度・効率が段違いに上がりそうな予感。

Googleサービスともネイティブ連携、画像生成も対応

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Googleのサービスとも連携されています。たとえば、旅行プランを調べる時に、「旅行のしおりを作って」とお願いしたところ、Google Keepでしおりを作成。

「Googleカレンダーに土日の予定として追加して」と頼んだら、Googleカレンダーへの予定の追加も提案してくれました。

最後に、メールアドレスを入力して「Gmailで共有」と伝えて、相手を誘うメールを自動生成。旅行プラン作成→スケジュール追加→相手と共有まで、ぜーんぶChrome内で完結。便利ィ！

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ちなみに、Nano Bananaでの画像生成もサポートしているので、せっかくなので旅行のしおりの表紙も作ってもらいました。

ツッコミどころはありますが、まぁ雰囲気は伝わる…かな！

複数タブを情報ソースとして追加、比較検討が楽に

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便利なポイントとして、タブを右クリックして「Geminiとタブを共有」することで、複数タブを情報ソースとしてGeminiに共有できます。

複数の開いたタブを横断しての要約や比較検討、情報整理が捗りますねー。

他にも音声で対話しつつページ内容について深堀りできる「Gemini Live」に対応したりと、ローンチから早くも多機能。Chromユーザーの方はとりあえず試してみる価値あると思いますよ。

僕は久しくSafari派でしたけど、Chromeにまた舞い戻ろうかな！

Source: Google