◆米大リーグ ジャイアンツ３―１ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、敵地で宿敵ジャイアンツ戦に先発。７回６安打３失点７奪三振と好投したが、今季２敗目（２勝）を喫した。初回に３点を先制されるも２回以降は立ち直り、開幕から５試合連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は達成した。

初回の投球については「立ち上がりなんで、なかなか安定して入るっていうのは難しいですし。何とかその中で最少失点にできるっていうような投球ができるように、また工夫したり練習したりいろいろしていかないとなと思います」と振り返り、最後のイニングの３者連続三振については「最後はストレートも低めに投げられてましたし、３人目はツーシームでしたけど、最後にいい高さ、いいコースに投げられました」とうなずいた。「（２回以降は）何とか引きずらないようにマウンドに行きました。初回なので、失点はダメですけど、何とか粘っていけば後半ひっくり返ることもあると思いますし、失点した後がすごく大事だなというのは自分の中で大切にしています」と切り替えたことを強調した。

この日は正捕手スミスではなく、今季初めて打撃好調のラッシングとのバッテリー。初回。１番アダメスは遊ゴロに打ち取ったかと思いきや、遊撃のキム・ヘソンが一塁悪送球（記録は内野安打と失策）。いきなり二塁に走者を背負うと、安打と四球で無死満塁となり、４番ディバースには２球目のスプリットを先制の右前適時打とされた。初回失点は２戦連続となった。５番シュミットの打球は目測を誤った中堅・コールが急激に前進。左翼のＴ・ヘルナンデスと交錯しながら何とか捕球したが、犠飛となった。山本は６番イ・ジョンフにも右前適時打を浴び、この回３点を失った。

それでも、２回以降はまたも修正力の高さを見せた。最速９６・６マイル（約１５５・５キロ）の直球とスプリットを中心に、初回にイ・ジョンフにタイムリーを打たれてから４回まで１１者連続アウトを奪取。３回には立ち上がりに苦戦したチャプマン、ディバースを連続三振に斬るなど味方の援護を待ち続けた。５回は先頭の９番ベイリーに四球を与えたが、後続を冷静に料理。初回に２６球を要しながら、結局５回まで６９球で投げ抜いた。雨が降り出した６回は、２死からイ・ジョンフの右前打で初回以来の安打を許し、続くラモスにも中前打を浴びたが、単打で一塁から一気にホームを狙ったイ・ジョンフが憤死して無失点だった。

圧巻だったのは７回。ギルバートを９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球、ベイリーを９５・７マイル（約１５４キロ）直球、アダメスを９５・４マイル（約１５３・５キロ）ツーシームで３者連続の見逃し三振に斬って役目を果たした。

しかし、援護なくジャイアンツ戦は通算６試合目でも初勝利はならなかった。同地区４球団の中で唯一白星がなく、好投しても１勝目が遠い展開が続いている。また、レギュラーシーズンにおける両軍の通算成績はこれでドジャースの１２８８勝１２８９敗（１９分け）とまたも黒星が先行した。