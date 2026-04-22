Snow Man9人の“ライブ直後”の貴重な素顔公開！「ライブ終わりとは思えないほどビジュ良くてやばい」「9人揃うとオーラすごい」「最高すぎる」「右往左往してる舘様かわいい」と反響

【動画】ライブ直後のSnow Man／【写真】Snow Man “Dome Tour 2025-2026 ON”オフショット／ステージショット／舞台裏ショット

Snow Manの公式YouTubeチャンネルで、「Snow Man “Dome Tour 2025-2026 ON” お疲れ様会 YouTube Ver.」が公開され、話題を集めている。

■ライブ終わりのSnow Manが“お疲れ様会”で素顔全開

今回公開された動画は、ライブ終了後の舞台裏に突撃する“超レア映像”。

ステージ裏にカメラが入り込むと、そこへメンバーたちは白のタンクトップやパーカーを中心にしたラフな装いで登場。

まだライブの熱気を残したまま、「何すかこれ？」「このチーム嫌だな」といったテンポのいいやり取りも飛び出す。

さらに、“お疲れ様会”の会場では、メンバーが食事を囲みながらも「謎解き？」と部屋を捜索し始め、宮舘涼太がカメラに向かって「食べてる場合じゃねえな」と話す場面も。

華やかなパフォーマンス中の姿とのギャップも大きく、ファンにとってたまらない映像となっている。

なお、「Snow Man “Dome Tour 2025-2026 ON” お疲れ様会 Full Ver.」は、4月29日リリースの13th Single「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」初回盤Bに収録される。

ファンからは「ライブ終わりとは思えないほどビジュ良くてやばい」「右往左往してる舘様かわいい」「やっぱり9人っていいよなぁ」「照、ナンの食べ方かわいい」「最高すぎる」「9人揃うとオーラすごい」「神回決定」「こんなの見せていただいていいんですか？」などの声が寄せられている。

■Snow Man “Dome Tour 2025-2026 ON”オフショット

■ステージショット＆舞台裏ショット

Snow Man

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