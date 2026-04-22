◇ナ・リーグ ドジャース1−3ジャイアンツ（2026年4月21日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で遊撃への内野安打を放ち、球団2位タイの53試合連続出塁を記録。先発した山本由伸投手（27）は7回6安打3失点の粘投も援護に恵まれず、今季2敗目を喫した。

大谷は初回の第1打席は相手先発・ループの外角に沈むチェンジアップに空振り三振、3回1死の第2打席も低めカーブに2打席続けて空振り三振に倒れた。5回1死の第3打席も右飛に打ち取られ凡退が続いた。

1−3の7回2死一塁の第4打席は相手3番手左腕・ミラーに対し、フルカウントからの6球目、高め直球を振り抜くと打球は遊撃最深部へ。執念の激走で遊撃内野安打をもぎ取り、連続試合出塁を「53」に伸ばし、球団では2000年ショーン・グリーンと並び、球団2位タイとなった。また、2018年秋信守（チュ・シンス、レンジャーズ）の「52」を上回り、アジア人最長記録とした。

メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合でまだまだ遠いものの、球団記録のデューク・スナイダーの58試合（1954年）ははっきりと視界に捉えた。

先発の山本は立ち上がり、先頭・アダメズのゴロを遊撃手キム・ヘソンの悪送球による失策で出塁させると、次打者・アラエスに左前打を許し、チャプマンには四球を与え無死満塁のピンチを招いた。ここからディバースの右前適時打、シュミットの中犠飛、イ・ジョンフの右前適時打でまさかの3失点。いきなり劣勢を強いられた。

それでも2回以降は立ち直り、7回までわずか2安打。最終イニングとなった7回は3者連続見逃し三振と力を出し切り試合をつくった。

ただ、打線は相手先発・ループを攻略できず押し出し四球による1点のみ。右腕を援護できずにカード初戦を落とし、ロッキーズに勝利したパドレスと16勝7敗で並び、ナ・リーグ西地区で単独首位の座から陥落した。