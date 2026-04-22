チェルシー相手に卓越したスキルを披露！ １か月半ぶりに先発した三笘薫の現地評価は？ 「前半にいくつか素晴らしいプレーをみせたが…」
三笘薫を擁するブライトンは現地４月21日、プレミアリーグ第34節でチェルシーとホームで対戦。３−０で勝利した。
３日前のトッテナム戦（２−２）で途中出場し、今季３点目をマークした三笘は、試合終盤にピッチに座り込み、途中交代していた。
状態が懸念されていたなか、第29節のアーセナル戦（０−１）以来、約１か月半ぶりにスタメンに復帰。２試合連続ゴールは奪えなかったものの、チャンスを作り出した。
まずは３分、パスカル・グロスの右サイドからのアーリークロスを右足のボレーで捉える。惜しくも相手GKの好セーブに阻まれたものの、決定機を創出した。
62分には、右CKの流れから、ボックス内でこぼれ球を拾うと、巧みなボールタッチで敵を翻弄。枠を捉えられなかったものの、ボレーシュートを放った。
82分に交代となるまで奮闘した日本代表MFに地元メディア『Sussex World』は採点記事で７点（10点満点）を付与。ただ、寸評はやや辛口だった。
「前半にいくつか素晴らしいプレーをみせたが、試合全体を通して存在感はやや薄かった。53分に鋭いターンから放った左足のシュートはわずかに枠を外れた。（62分の）華麗なボレーシュートは不運にもゴール上隅に外れた」
目に見える結果は残せなかったものの、随所で卓越したスキルを披露し、攻撃にアクセントを加えていたのは確かだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なボールタッチで敵を翻弄してボレー！ 三笘が卓越したスキルを披露！
３日前のトッテナム戦（２−２）で途中出場し、今季３点目をマークした三笘は、試合終盤にピッチに座り込み、途中交代していた。
状態が懸念されていたなか、第29節のアーセナル戦（０−１）以来、約１か月半ぶりにスタメンに復帰。２試合連続ゴールは奪えなかったものの、チャンスを作り出した。
62分には、右CKの流れから、ボックス内でこぼれ球を拾うと、巧みなボールタッチで敵を翻弄。枠を捉えられなかったものの、ボレーシュートを放った。
82分に交代となるまで奮闘した日本代表MFに地元メディア『Sussex World』は採点記事で７点（10点満点）を付与。ただ、寸評はやや辛口だった。
「前半にいくつか素晴らしいプレーをみせたが、試合全体を通して存在感はやや薄かった。53分に鋭いターンから放った左足のシュートはわずかに枠を外れた。（62分の）華麗なボレーシュートは不運にもゴール上隅に外れた」
目に見える結果は残せなかったものの、随所で卓越したスキルを披露し、攻撃にアクセントを加えていたのは確かだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なボールタッチで敵を翻弄してボレー！ 三笘が卓越したスキルを披露！