「うっそでしょ」「寂しすぎるだろ」スポーツ史に残る偉業から10年――衝撃事態に悲痛の声が溢れる「どこで全てが間違ってしまったのか」

「うっそでしょ」「寂しすぎるだろ」スポーツ史に残る偉業から10年――衝撃事態に悲痛の声が溢れる「どこで全てが間違ってしまったのか」