「うっそでしょ」「寂しすぎるだろ」スポーツ史に残る偉業から10年――衝撃事態に悲痛の声が溢れる「どこで全てが間違ってしまったのか」
ジェイミー・ヴァーディー（現イタリア１部クレモネーゼ）や岡崎慎司氏らを擁し、奇跡のプレミアリーグ制覇を成し遂げてから10年。落ちるところまで落ちてしまった。
現地４月21日に開催されたイングランド２部リーグ第44節で、23位に沈むレスターは、平河悠を擁する７位のハルとホームで対戦。２−２のドローに終わった。
この結果、残り２試合で、残留ラインの21位に位置するブラックバーンとの勝点差は７となり、屈辱の３部降格が決定。不調はもちろんのこと、財務規定違反による６ポイントの減点処分が痛かった。
まさに栄枯盛衰――。スポーツ史に残る偉業を成し遂げたクラブの転落ぶりに、多くのファンが心を痛めており、SNS上は嘆きの声で溢れている。
「うっそでしょ」
「寂しすぎるだろ」
「こんなに早く落ちぶれてしまうとは...」
「どこで全てが間違ってしまったのか」
「2016年がいかにミラクルだったかが際立つ」
「またミラクル起こしてくれよ」
「オカザキ、レスターの監督やって！」
レスターは2015-16シーズンのプレミアリーグ制覇以降、１部12位、１部９位、１部９位、１部５位、１部５位、１部８位、１部18位、２部１位、１部18位、２部で現在23位と推移。かつて奇跡を起こした名門は、輝きを取り戻せるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「頭が悪いのは正解かも」岡崎慎司が元相棒ヴァーディーを語り尽くす！差別発言にも言及
現地４月21日に開催されたイングランド２部リーグ第44節で、23位に沈むレスターは、平河悠を擁する７位のハルとホームで対戦。２−２のドローに終わった。
この結果、残り２試合で、残留ラインの21位に位置するブラックバーンとの勝点差は７となり、屈辱の３部降格が決定。不調はもちろんのこと、財務規定違反による６ポイントの減点処分が痛かった。
まさに栄枯盛衰――。スポーツ史に残る偉業を成し遂げたクラブの転落ぶりに、多くのファンが心を痛めており、SNS上は嘆きの声で溢れている。
「寂しすぎるだろ」
「こんなに早く落ちぶれてしまうとは...」
「どこで全てが間違ってしまったのか」
「2016年がいかにミラクルだったかが際立つ」
「またミラクル起こしてくれよ」
「オカザキ、レスターの監督やって！」
レスターは2015-16シーズンのプレミアリーグ制覇以降、１部12位、１部９位、１部９位、１部５位、１部５位、１部８位、１部18位、２部１位、１部18位、２部で現在23位と推移。かつて奇跡を起こした名門は、輝きを取り戻せるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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