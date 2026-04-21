EXILEが、グループ結成25周年の集大成となるライブ＜”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜＞を開催することを発表した。

本公演は、11月14日(土)、15日(日)にベルーナドーム、12月5日(土)、6日(日)に京セラドーム大阪で開催。これまでの歩みを凝縮した“ベストライブ”として展開される。

ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKIに加え、オリジナルメンバーのMATSU、ÜSA、MAKIDAIも参戦することが決定。

本日行われた東京ドーム公演に引き続き、6年に1度の祭典LDH PERFECT YEARとEXILEデビュー25周年を記念したライブに期待が高まる。

2001年の始動以来、数々のヒット曲とライブパフォーマンスでシーンを牽引してきたEXILE。果てしない夢を追いかけ、時代の変化を乗り越えながら歩み続けてきたその軌跡は、歓声や涙、出会いと別れを経て、ファンとともに積み重ねられてきた。発表となったベストライブでは、“あなたとEXILEの25年”がひとつに重なり合う、アニバーサリーイヤーを象徴するステージとなり、その歴史を体現するとともに、その先の未来へと続く新たな物語の幕開けを感じさせる内容となる予定だ。

チケットは、5月8日(金)より各OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約が開始。

＜”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜＞

25年。

それはみなさんと共に刻んだ物語。

果てしない夢を追いかけ、

時代の荒野を越えながら、走り続けた。

歓声も、涙も、出会いも、別れも。

あなたとEXILEの25年が

ひとつに重なり合う。 あなたと刻む、未来へ続く物語。 EXILE 25th ANNIVERSARY

― 25年の集⼤成 ―

さあ、また共に⾏こう！ EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜開催 ■公演日程

2026年11月14日(土) 埼玉・ベルーナドーム 開場15:00 / 開演17:00

2026年11月15日(日) 埼玉・ベルーナドーム 開場14:00 / 開演16:00

2026年12月5日(土) 大阪・京セラドーム大阪 開場14:00 / 開演16:00

2026年12月6日(日) 大阪・京セラドーム大阪 開場14:00 / 開演16:00 ■出演

EXILE

(MATSU、ÜSA、MAKIDAI、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI) ■チケット料金

全席指定：\14,300 (チケット代 \13,000＋税)

ファミリーシート(着席指定)：\14,300 (チケット代 \13,000+税)

※「ファミリーシート」とはお子様や、ご年配のお客様がライブを着席してご観覧いただける「着席指定」でのお席です。ライブ中は必ず着席してご観覧いただきますよう、お願いいたします。

※ご家族連れでなくても、「着席指定」ご希望のお客様はどなたでも「ファミリーシート」にお申込みいただけます。 【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/exile-25th-anniversary-best-live/

LIVE DVD / Blu-ray Disc『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』

RZBD-67513〜4 【DVD2枚組(スマプラ対応)】￥9,900(税込)

RZXD-67515〜6 【Blu-ray2枚組(スマプラ対応)】\￥9,900(税込) ▼オンラインストアリンク一覧

https://exile.lnk.to/20260422-THE-REASON

▼収録内容詳細

https://exile.jp/news/detail.php?id=1130469