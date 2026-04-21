Key楽曲オンリーの音楽イベント「Key Music Party vol.4 OSAKA」大阪での開催が決定!
Key Music Partyより、Key作品の楽曲を愛するすべての人へ向けたDJ＆LIVEイベント「Key Music Party vol.4 OSAKA」を、2026年6月14日（日）にTakara Osakaにて開催することが決定した。
「Key Music Party」は、「Kanon」「AIR」「CLANNAD」「リトルバスターズ!」「Angel Beats!」「Summer Pockets」をはじめとするKey作品が生み出してきた名曲たちを、DJとLIVEパフォーマンスで全力で鳴らし続けるイベント。あの感動のシーンに流れていたあの曲が、フロアいっぱいの音で蘇る。
昨年度は全国3都市（大阪・名古屋・東京）で開催、全公演チケット完売、うち2公演は即完売。来場した方々の熱量に支えられ、今年も開催の運びとなった。
2025年に開催したKey Music Party vol.1〜3では、チケットが取れなかったという声が多くあり、vol.4 OSAKAでは、より多くの方に参加していただけるよう、会場キャパシティを拡大して開催する。
DJとLIVEを融合させたステージ構成はそのままに、Rita・北沢綾香・すずきけいこをはじめとする豪華な出演陣でお届けする。DJプレイ中の撮影もOK。SNSでの思い出シェアも、ぜひ楽しんでほしい、。
●イベント情報
Key Music Party vol.4 OSAKA
2026年6月14日（日）
会場：Takara Osaka
主催・制作：KAGIROI株式会社
協力：株式会社ビジュアルアーツ
第1部：開場 12:00 / 開演 13:00 / 終演 15:50
第2部：開場 17:00 / 開演 18:00 / 終演 20:50
出演アーティスト：Rita / 北沢綾香 / すずきけいこ
DJ：ｺﾞｯﾂLO / moja / yuuki / くんゆ〜
VJ：KANI-Pan / やまちゃ / Re:Kei / Mano.Hsmt
チケット
一般チケット ￥7,700（税込）
特典付きチケットA ￥12,100（税込）
特典付きチケットS ￥16,500（税込）
チケットサイト
https://livepocket.jp/e/key-music-party-vol4
©VISUAL ARTS/Key
関連リンク
イベント公式サイト
https://key-music-party.com/
外部サイト
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