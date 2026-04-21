Key楽曲オンリーの音楽イベント「Key Music Party vol.4 OSAKA」大阪での開催が決定!

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Key Music Partyより、Key作品の楽曲を愛するすべての人へ向けたDJ＆LIVEイベント「Key Music Party vol.4 OSAKA」を、2026年6月14日（日）にTakara Osakaにて開催することが決定した。

「Key Music Party」は、「Kanon」「AIR」「CLANNAD」「リトルバスターズ!」「Angel Beats!」「Summer Pockets」をはじめとするKey作品が生み出してきた名曲たちを、DJとLIVEパフォーマンスで全力で鳴らし続けるイベント。あの感動のシーンに流れていたあの曲が、フロアいっぱいの音で蘇る。

昨年度は全国3都市（大阪・名古屋・東京）で開催、全公演チケット完売、うち2公演は即完売。来場した方々の熱量に支えられ、今年も開催の運びとなった。

2025年に開催したKey Music Party vol.1〜3では、チケットが取れなかったという声が多くあり、vol.4 OSAKAでは、より多くの方に参加していただけるよう、会場キャパシティを拡大して開催する。

DJとLIVEを融合させたステージ構成はそのままに、Rita・北沢綾香・すずきけいこをはじめとする豪華な出演陣でお届けする。DJプレイ中の撮影もOK。SNSでの思い出シェアも、ぜひ楽しんでほしい、。

●イベント情報

Key Music Party vol.4 OSAKA

2026年6月14日（日）

会場：Takara Osaka

主催・制作：KAGIROI株式会社

協力：株式会社ビジュアルアーツ

第1部：開場 12:00 / 開演 13:00 / 終演 15:50

第2部：開場 17:00 / 開演 18:00 / 終演 20:50

出演アーティスト：Rita / 北沢綾香 / すずきけいこ

DJ：ｺﾞｯﾂLO / moja / yuuki / くんゆ〜

VJ：KANI-Pan / やまちゃ / Re:Kei / Mano.Hsmt

チケット

一般チケット ￥7,700（税込）

特典付きチケットA ￥12,100（税込）

特典付きチケットS ￥16,500（税込）

チケットサイト

https://livepocket.jp/e/key-music-party-vol4

©VISUAL ARTS/Key

関連リンク

イベント公式サイト

https://key-music-party.com/