台湾の航空会社3社 貨物の燃油サーチャージ値上げ 5月から約2倍に
（台北中央社）燃油価格の高騰を受け、台湾のチャイナエアライン（中華航空）、エバー（長栄）航空、スターラックス（星宇）航空は、台湾発の貨物運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を5月から約2倍に引き上げる方針を発表した。
チャイナエアラインは20日、代理店などに燃油サーチャージの値上げを通知した。5月1日から、欧米路線で現行の貨物1キログラム当たり41台湾元（約210円）から81元（約410円）に、アジア路線では14元（約70円）から28元（約140円）に引き上げる。
スターラックス航空は5月2日から新たな燃油サーチャージを適用する。金額はチャイナエアラインと同水準だとしている。
エバー航空も5月2日から、欧米路線で1キログラム当たり81元、アジア路線で28元に引き上げる。
航空貨物を扱う企業は、原油価格の高騰に伴い、航空会社は燃油サーチャージを調整して輸送コストの増加に対応する必要があると指摘する。現在、台北から米国向けの航空貨物運賃は1キログラム当たり約261〜291元（約1320〜1470円）だが、5月以降は300元（約1500円）台に達するとの見方を示した。
台湾の航空会社3社は今月7日、旅客運賃での燃油サーチャージを値上げしていた。
（江明晏／編集：齊藤啓介）
チャイナエアラインは20日、代理店などに燃油サーチャージの値上げを通知した。5月1日から、欧米路線で現行の貨物1キログラム当たり41台湾元（約210円）から81元（約410円）に、アジア路線では14元（約70円）から28元（約140円）に引き上げる。
エバー航空も5月2日から、欧米路線で1キログラム当たり81元、アジア路線で28元に引き上げる。
航空貨物を扱う企業は、原油価格の高騰に伴い、航空会社は燃油サーチャージを調整して輸送コストの増加に対応する必要があると指摘する。現在、台北から米国向けの航空貨物運賃は1キログラム当たり約261〜291元（約1320〜1470円）だが、5月以降は300元（約1500円）台に達するとの見方を示した。
台湾の航空会社3社は今月7日、旅客運賃での燃油サーチャージを値上げしていた。
（江明晏／編集：齊藤啓介）