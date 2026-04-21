EXILE、結成25周年“ベストライブ”をベルーナ＆京セラドームで開催決定 オリジナルメンバー3人も参戦
EXILEが、グループ結成25周年の集大成となるライブ『“EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜』を開催することが、きょう21日に東京ドームで行われたライブにて発表された。
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同公演は、11月14日、15日に埼玉・ベルーナドーム、12月5日、6日に大阪・京セラドーム大阪で開催。これまでの歩みを凝縮した“ベストライブ”として展開される。ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKIに加え、オリジナルメンバーのMATSU、USA（※Uはウムラウト付きが正式表記）、MAKIDAIも参戦することが決定。きょう行われた東京ドーム公演に引き続き、6年に1度の祭典LDH PERFECT YEARとEXILEデビュー25周年を記念したライブに期待が高まる。
2001年の始動以来、数々のヒット曲とライブパフォーマンスでシーンを牽引してきたEXILE。果てしない夢を追いかけ、時代の変化を乗り越えながら歩み続けてきたその軌跡は、歓声や涙、出会いと別れを経て、ファンとともに積み重ねられてきた。発表となったベストライブでは、“あなたとEXILEの25年”がひとつに重なり合う、アニバーサリーイヤーを象徴するステージとなり、その歴史を体現するとともに、その先の未来へと続く新たな物語の幕開けを感じさせる内容となる予定だ。
■『“EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜』
11月14日（土） 埼玉・ベルーナドーム 開場15:00／開演17:00
11月15日（日） 埼玉・ベルーナドーム 開場14:00／開演16:00
12月5日（土） 大阪・京セラドーム大阪 開場14:00／開演16:00
12月6日（日） 大阪・京セラドーム大阪 開場14:00／開演16:00
■出演
EXILE：
MATSU、USA、MAKIDAI、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI
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同公演は、11月14日、15日に埼玉・ベルーナドーム、12月5日、6日に大阪・京セラドーム大阪で開催。これまでの歩みを凝縮した“ベストライブ”として展開される。ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKIに加え、オリジナルメンバーのMATSU、USA（※Uはウムラウト付きが正式表記）、MAKIDAIも参戦することが決定。きょう行われた東京ドーム公演に引き続き、6年に1度の祭典LDH PERFECT YEARとEXILEデビュー25周年を記念したライブに期待が高まる。
■『“EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜』
11月14日（土） 埼玉・ベルーナドーム 開場15:00／開演17:00
11月15日（日） 埼玉・ベルーナドーム 開場14:00／開演16:00
12月5日（土） 大阪・京セラドーム大阪 開場14:00／開演16:00
12月6日（日） 大阪・京セラドーム大阪 開場14:00／開演16:00
■出演
EXILE：
MATSU、USA、MAKIDAI、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKI