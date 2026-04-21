Orangestar、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』エンディング主題歌「花筏」配信開始＆WIT STUDIOがアニメーションを手がけるミュージックビデオが公開！

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音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarの新曲「花筏」が配信開始となった。

本作はテレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のエンディング主題歌。Orangestar は本作アニメでオープニング、エンディング両方を担っており、オープニング曲「Petals」は今月4月12日に公開され1年ぶりのMV投稿で話題を呼んでいた。

また「花筏」のミュージックビデオも公開された。本ミュージックビデオは作品本編を制作しているWIT STUDIOが手掛けており、映像監督には長砂ヒロが抜擢されている。

＜『花筏』MV監督 長砂ヒロ（ゴキンジョ）コメント＞

Orangestarさんの曲を聴いたとき、「この人は、この世界に美しいものがあると信じている人なんだ」と感じました。

魂の存在を信じること。ぬくもりも悲しみも同列に置くこと。かたちは違えど、「目には見えないもの」の存在を信じ、それを大切に思う心--そういったものが、曲の根底に流れているのではないか、と。

今回のMVでは、僕自身が「巡り」というものに感じる美しさを大切にしました。桜が咲いて、散って、また咲くこと。星が廻ること。身体に血が流れていること。生まれて、死んでいくこと。それらはただの客観的な事実だけれど、その嘘のない事実に圧倒されて、自然と胸の前で手を重ねてしまう。この曲にもまた、そういったものを美しいと感じる眼差しがあるのではないか。もしそうであるなら、その重なる場所で「花筏」を映像にできたなら、きっと多くの人に届くのではないか。そう信じて、このMVを作りました。

流れの早い現代に、このMVが、誰かのゆるやかな幸福にそっと触れられることを願っています。

●配信情報

「花筏」

配信中



配信リンクはこちら

https://orcd.co/orangestar_flower-raft

Orangestar

「Petals」

配信中

配信リンクはこちら

https://orcd.co/orangestar_petals

【CD】

5月27日発売

Orangestar

「Petals / 花筏」

価格：￥1,800（税込）

品番：XSCL-138

＜収録曲＞

M1 Petals

M2 花筏

M3 Petals instrumental

M4 花筏 instrumental

【レコード】

7月1日発売

Orangestar

「Petals / 花筏」

価格：￥5,500（税込）

品番：XSJL-8

A面

M1 Petals

M2 花筏

B面

M1 Petals instrumental

M2 花筏 instrumental

予約はこちら

CD

https://orangestar.lnk.to/0527_CD

LP

https://orangestar.lnk.to/0701_LP

店舗特典内容

5月27日リリース 「Petals / 花筏」CD

Amazon : 「Petals」配信ジャケット絵柄メガジャケ

楽天 : 「Petals」配信ジャケット絵柄スマホサイズブロマイド

セブンネット : 「Petals」配信ジャケット絵柄アクリルチャーム

アニメイト : 「花筏」配信ジャケット絵柄ましかくブロマイド

7月1日リリース 「Petals / 花筏」レコード

Amazon : 「春夏秋冬代行者 春の舞」雛菊絵柄メガジャケ

●作品情報

テレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』

毎週土曜24:00〜 放送&配信中

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の作者・暁 佳奈が紡ぐ四季の物語を、『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』などを手掛けてきたWIT STUDIOがテレビアニメ化。

原作：暁 佳奈（電撃文庫/KADOKAWA刊）

原作イラスト：スオウ

監督：山本 健

アニメーション制作：WIT STUDIO

＜歌唱担当：夏背 Profile＞

歌手・絵描き。

2020年4月に楽曲「Sunflower」でボーカリストとしての活動を開始。

2021年に公開されたカロリーメイトweb movie「夏がはじまる。」篇では、Orangestarによる楽曲『Surges』の歌唱を、ルワン（現・遼遼）と共に担当。

2024年には、延べ12,000人以上を動員したOrangestarのワンマンライブツアー「”And So Henceforth,“ Tour」にて、メインボーカルを務めた。

＜編曲担当：TAKU INOUE Profile＞

サウンドプロデューサー / コンポーザー / DJ。

2021年にTOY’S FACTORY内のレーベル・VIAより「3時12分 / TAKU INOUE&星街すいせい」でメジャーデビュー。2022年に星街すいせいとのプロジェクト・Midnight Grand Orchestraを始動。2024年7月14日にはソロプロジェクトとしては約2年半ぶりとなる新曲「ハートビートボックス」を、12月4日には「ライツオフ (feat. なとり)」をリリース。2025年6月に新作EP「FUTARI EP」をリリース。

＜編曲担当：永山ひろなお Profile＞

コンポーザー/キーボードプレイヤー。星街すいせい、Midnight Grand Orchestra、ano、BUMP OF CHICKENと様々なアーティストのストリングスアレンジ、ブラスアレンジ、ピアノアレンジを担当。アーティストのライブサポートにてキーボードプレイヤーとしても活動。

＜Orangestar Profile＞

2013年4月にボカロPとして活動開始。2014年に投稿した「アスノヨゾラ哨戒班」が大きな話題を呼んだ。2015年4月に1stアルバム「未完成エイトビーツ」を発表。2017年1月に2ndアルバム「SEASIDE SOLILOQUIES」をリリース、その後、約2年間の活動休止期間を経て2020年に活動を再開。

2021年8月カロリーメイトweb movie「夏がはじまる。」篇として「Surges (feat.夏背 & ルワン)」をリリースし、大きな反響をよんだ。

2024年6月、自身初となる東名阪でのワンマンライブ「”And So Henceforth,” Tour」を開催し、12,000人を動員した。

Ⓒ暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社

関連リンク

テレビアニメ『春夏秋冬代行者』公式サイト

https://4seasons-anime.com

Orangestar X

https://x.com/MikanseiP