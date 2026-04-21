Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月21日は、サンダルの涼しさとスニーカーのような歩きやすさを両立したTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の「リ アクティブ スニーカー（ユニセックス）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[ザ・ノース・フェイス] RE-Activ Sneaker TNFブラック/TNFブラック 7 7,548円 （36%オフ） Amazonで見る PR PR

THE NORTH FACEの「リ アクティブ スニーカー」が7,548円とお買い得。暑い日に履きたいサンダルがお得

THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の「リ アクティブ スニーカー（ユニセックス）」が36%オフとお買い得。

スニーカーの安定感とサンダルの軽快さを掛け合わせた、これからの暑い季節にぴったりのハイブリッドシューズがお買い得です。

2層構造のソールユニットで快適かつ動きやすさを実現

ソールユニットは2層構造を採用。足が触れる面は柔らかいEVA素材で、疲れた足を優しく包むクッション性を確保しています。

地面側は硬めの素材で反発性と安定性が高く、エネルギーを次の一歩への推進力に変換し、快適な歩行を実現。

つま先が上がったセミロッカー構造により、自然な体重移動と蹴りだしをサポートしてくれますよ。

ワンタッチ着脱＆フィット感の調整もスムーズ。素足で履いても蒸れにくいですよ

紐をほどく必要がなく、素早く脱ぎ履きが可能な「エラスティックシューレース」も魅力的。フィット感の調整もしやすいですよ。

片足が約250gと非常に軽量で履き心地も抜群。アッパーに多数の通気孔があり、素足でも蒸れにくい設計なのは嬉しいですね。

サイズは1cm刻み、カラーは「TNFブラック×TNFブラック」だけでなく多数あるのもGOOD。

日常使いから室内履き、スポーツやキャンプなどアクティビティ前後の移動を楽にしたい人にもおすすめです。

[ザ・ノース・フェイス] RE-Activ Sneaker TNFブラック/TNFブラック 7 7,548円 （36%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞THE NORTH FACEのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年4月21日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp