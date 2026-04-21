世界最大のアイドルフェスティバル「TOKYO IDOL FESTIVAL」から誕生したグラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL」（以下、TGIF）と週刊プレイボーイによる連動企画「春のTGIF週プレ賞2026」が今春も開催！ 4月20日と21日の２日間で開催され、総勢150名近いアイドル達が水着姿を披露！

さらに4月22日より、撮り下ろし&デジタル写真集発売をかけたTGIFとのコラボサバイバル企画「春のTGIF 週プレ賞 2026」を実施！ 誰でも無料でアイドルを応援できちゃう投票企画です。

本記事では、投票に先駆けて週プレTGIF取材班が現場で発掘した"バズ確アイドル"たち６名をご紹介。あなたの新たな推しメンを見つけてくださいっ！

【写真】春のTGIF注目ガール

【完売クイーン！ 「週プレ賞」参加アイドルの中から見つけた"バズ確ガール"】



■犬乃かりん（すてねこキャッツ）

クリっとした目が印象的なアイドルグループ「すてねこキャッツ」の青色担当。以前からルックスは抜群な印象ですが、最近さらに洗練されてビジュレベル上昇中！ 清楚感ある色白ボディと若干気だるげな雰囲気のギャップもクセになります！ バラエティ番組で存在感を発揮するトーク力も武器！（編集部・小渕）

◯犬乃かりん（いぬの・かりん）

2003年1月23日生まれ／秋葉原出身／身長161cm／血液型Ａ型

公式X【＠inu_cats0123】



■ひじん（AZの理由）



ひじん（AZの理由）



日本出身の韓国人、ひじんちゃん。丸顔×童顔でお肌も白くてもちもちスベスベ。グラビア好きさんにめちゃくちゃ刺さりそうな癒し系。愛嬌もたっぷりで、話すとより好きになります♪ グラビアがんばりたいそうなので、みなさん応援してあげてくださいッ！（編集部・金髪）

◯ひじん（ひじん）

2005年9月9日生まれ／神奈川県出身／身長156cm／血液型O型

公式X【＠hjn_0509】



■木々なえ（すてねこキャッツ）



お人形みたいな瞳がとっても可愛いなえちゃんはアメリカと日本のクォーター。低身長だけどバストはボリューム感たっぷりなNiceBody！ 初参加ながら元気いっぱいでえちえち、白い水着がよく映えていました！ なえちゃんから目が離せません！！（編集部：後藤）

◯木々なえ（きき・なえ）

12月7日生まれ／茨城県出身／身長151cm／血液型Ａ型（たぶん）

公式X【@kiki_cats1207】



■真城はあと（FLAPSTAR）

虚乳ガール誕生！ 誰よりも目立つのヒモ水着を着用して気合十分にTGIFに挑んでいましたが、直前でギリギリすぎてNGに。そのガッツと明るさに拍手！ バラエティもいけるのでは？ 常時脱げるようにマイクロビキニとニップレスも持ち歩いているそうです。なんで？（カメラマン：後野）

◯真城はあと（ましろ・はあと）

5月20日生まれ／福島県出身／血液型O型

公式X【＠Heart_flapstar】

【「週プレ賞」には不参加。これから注目すべき「NEXTバズ確ガール」もご紹介！】



■神城朱里（Red Radiance）

TGIF初参加のフレッシュ新人さんを発見。165cmのスタイル、小さなお顔にくりくりした大きな瞳、愛らしさと美しさが同居しているバンビっぽさが男女問わず人気になる予感大！ こんなに愛らしくか弱そうなのに、普段はヘドバンをするほど激しいダンスで踊っているそうです。苦手だったダンスも最近では「一番うまい！」とファンの方に褒められるくらい上達したとか。ストイックにがんばれるのもポイント高し！（編集部・金髪）

○神城朱里（かみしろ・あかり）

2006年11月11日生まれ／埼玉県出身／身長165cm／血液型A型

公式X【RR__akari】



■すぃ。



すぃ。



普段はグラビアやコスプレをメインに活動中。148cmの身長にド迫力バストが際立つミニマムダイナマイトボディ、口元の３つのホクロがチャームポイントだそう。趣味は料理でなんでも作れるらしい......？ どこか漂うアンニュイな雰囲気も魅力的で、儚いの存在感が気になります。ちなみにちょっと変わった名前「すぃ。」は『東京喰種トーキョーグール』作者の石田スイ先生が由来とのこと。（編集部：小渕）

○すぃ。（すぃ）

2005年4月27日生まれ／埼玉県出身／身長148cm／血液型O型（たぶん）

公式X【@sui_o0ll】



■豹真恋鈴（戦国アニマル極楽浄土）



豹真恋鈴（戦国アニマル極楽浄土）





ピンクブラウンなロングヘアが目をひく豹真恋鈴ちゃん。所属グループではビジュアル担当とのこと。まさに女豹の様な鋭い雰囲気とは反対に、お話してみるとふわっとしたマイペースさでそのギャップもかわいい！ メンバーから拝借したと言うデニムからチラ見えする黒い水着がコーディネートのポイントだそうです。心奪われるセンス！（編集部・後藤）

○豹真恋鈴（ひょうま・こりん）

9月12日生まれ／埼玉県出身／身長160cm／血液型O型

公式X【@senkyoku_korin】



■汐咲玲亜（えすれある）



汐咲玲亜（えすれある）



アイドル歴13年！ 大のお酒好きで、ジャスミンハイならいくらでも飲めるそう！ 見た目はクールだけど、おさるのジョージのモノマネをノリ良く披露してくれる無邪気さに惹かれました。ライブも元気いっぱいで楽しいそうなので、僕も一緒に盛り上がりたいです！（カメラマン：後野）

◯汐咲玲亜（しおざき・れいあ）

1999年９月７日生まれ／東京都出身／身長157cm／血液型B型

公式X【＠Reia_esreal】



新たなグラビアスターの誕生の予感......。チャンスを掴むのは誰だ！？ 4/22から「週プレグラジャパ！」のイベント特設ページにてスタートする投票に、週プレ読者のみなさまぜひぜひご参加ください！

取材・文／TGIF週プレ取材班 撮影／後野順也