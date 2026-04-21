21日、参議院外交防衛委員会において、小泉進次郎防衛大臣と共産党の山添拓議員が武器輸出などをめぐって議論した。

【映像】共産議員が「自席からヤジ」&茂木大臣笑いの瞬間（実際の様子）

山添議員は「政府が今朝閣議決定で強行した武器輸出の全面解禁について伺います」と切り出し「殺傷兵器の輸出を制限する5類型を撤廃し、戦闘機や艦艇、政府が憲法上持てないとしてきた長射程ミサイルまで輸出可能となります。戦後日本の平和国家としての歩みを根本的に覆すもので、断じて認められません。朝日新聞の世論調査で全面解禁に賛成は25％、反対が67％に上りました。この世論を無視して強行するのですか？」と質問。

これに小泉防衛大臣が「世論調査は様々ありますので、読売新聞は40対48で（反対多数）、世代を見れば現役世代はむしろ賛成の方が多いという調査もあります。いずれにしても、一つひとつの世論調査については私からあまり深入りはしませんけども、今回、山添先生、ミサイルを例に出しますが、共産党さん、ミサイルが大好きなので、今までもミサイル列島とかも言われてますけども…」と発言すると、小泉防衛大臣の隣に座る茂木敏充外務大臣は笑みを浮かべ、議場内に笑いが響いた。同時に、山添議員は自席から「関係ないよ！」とヤジを放った。

小泉大臣はこのヤジに「いや、関係あります」と応じた上で「今回、私はオーストラリアに行って話をしてきたのは、ミサイルではなく護衛艦の『もがみ』型の能力向上型の移転でありますし、オーストラリアは、やはり今回の選定にとって大事だったのは、省人化をされた護衛艦であること、そしてステルス性も含めて、地域の平和と安定に資するという観点からも日本の護衛艦を選んでいるわけです。ですので、ここは一つずつ丁寧に今後説明させていただきますが、日本にとって望ましい安全保障環境を創出していく。そのための必要な施策として防衛装備移転の5類型を撤廃した上で進めていく。そして厳格な審査、適正な管理、これは変わりありません」と説明した。

山添議員は「毎度質問のたびに共産党を揶揄するのはやめてください」と不満を伝え、「（小泉）大臣が紹介された読売新聞の世論調査でも反対の方が多いんですよね」と述べ、今回の改定にあたっての政府内の議論プロセスについての質問に移った。

（ABEMA NEWS）

