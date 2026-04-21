記事ポイント 株式会社エコンテが体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」英語版を公開2026年4月21日公開、トップページで日本語版と英語版の切り替えが可能青切符制度を含む主な違反や注意点を英語とイラストで直感的に学べる内容 株式会社エコンテが体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」英語版を公開2026年4月21日公開、トップページで日本語版と英語版の切り替えが可能青切符制度を含む主な違反や注意点を英語とイラストで直感的に学べる内容

エコンテが、日本の自転車交通ルールを外国人にもわかりやすく伝える体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」英語版を公開します。

2026年4月1日施行の自転車の「交通反則通告制度（青切符）」を中心に、主な交通違反の内容や注意点を操作しながら確認できるWebコンテンツです。

エコンテ「自転車の交通ルール 英語版」





公開日：2026年4月21日提供元：株式会社エコンテ対応言語：英語、日本語切り替え対応主な内容：自転車の交通ルール、主な違反内容、注意点閲覧環境：各種最新ブラウザ、iPad、iPhone

今回公開された英語版は、警視庁と警察庁が公開する交通ルールや法令情報を基に制作されたコンテンツです。

日本語表記が前提になりやすい道路標識や路面表示について、在住外国人や訪日外国人でも内容を理解しやすいよう、英語解説と視覚表現を組み合わせています。

スクロールやクリックに応じて画面が切り替わる体験型インフォグラフィックを採用し、違反行為や注意点を利用シーンと結びつけながら確認できる構成です。

英語解説と視覚表現





英語版では、主な交通ルールや違反内容の説明を英語で補足し、ピクトグラムやイラストとあわせて表示します。

日本の標識や道路表示を見たときに、見た目と意味を結びつけて理解しやすい点も特徴です。

自転車利用者だけでなく、歩行者や自動車利用者にとっても参考になる内容で、交通ルールの正しい理解と安全な行動につなげる設計です。

無償利用の案内





利用条件：事前連絡とクレジット表記が必要クレジット例：制作：株式会社エコンテ利用料金：原則無償主な用途：交通安全啓発、インバウンド対応、教育補助教材、研修資料、多言語情報発信要相談のケース：ロゴ削除などの改変、広告や販売を主目的とする利用、その他個別の二次利用

本コンテンツは、交通安全の周知や啓発を目的としたWebサイトやSNSでの紹介、転載に限り、原則無償で利用できます。

自治体、教育機関、観光関連団体、企業などが、外国人向けの交通ルール案内として活用しやすい設計です。

事前連絡に加え、「制作：エコンテ」のようなクレジット表記が必要です。

日本で自転車を利用する外国人に向けて、制度や違反内容を英語で確認できる実用的なWebコンテンツが登場します。

青切符制度を含む交通ルールを視覚的に理解しやすく、自治体や教育現場、観光関連の案内にも活用しやすい内容です。

交通安全の多言語発信を考える団体にとっても注目の取り組みです。

体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」英語版の紹介でした。

よくある質問

Q. 「自転車の交通ルール」英語版はどこで見られますか？

A. エコンテの公開ページで閲覧できます。

トップページでは日本語版と英語版の切り替えにも対応しており、利用者の言語に合わせて確認しやすい構成です。

Q. このコンテンツはどんな内容を学べますか？

A. 2026年4月1日施行の自転車の交通反則通告制度、いわゆる青切符を中心に、主な交通違反の内容や注意点を英語解説とイラストで確認できます。

Q. 無償で利用するには何が必要ですか？

A. 交通安全の周知や啓発を目的とした紹介、転載であれば、事前連絡とクレジット表記が必要です。

改変を伴う利用や広告、販売目的の利用は事前相談が求められます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 英語で学べる交通安全ガイド！ エコンテ「自転車の交通ルール 英語版」 appeared first on Dtimes.