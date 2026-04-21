ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】大分・日出生台演習場での戦車訓練で自衛隊員3人死亡 【速報】大分・日出生台演習場での戦車訓練で自衛隊員3人死亡 【速報】大分・日出生台演習場での戦車訓練で自衛隊員3人死亡 2026年4月21日 12時7分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 陸上自衛隊は大分県の日出生台演習場で行われていた戦車の射撃訓練中の事故で、3人の隊員が死亡したと発表しました。他にも隊員1人が負傷しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 井の頭線, 明治大学, 伊東市, 海, グループウェア, 思いやり, 射出成形機, 寺田屋, 墓