G TUNE DGI7A7XB83SJW116AZ

Amazonにて、mouseのゲーミングPC「G TUNE」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は5月3日23時59分まで。

期間中は、AMD RADEON RX 9070 XT/インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265搭載モデル「DGI7A7XB83SJW116AZ」、AMD RADEON RX 9060 XT/インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225搭載モデル「DGI5A6XB83SJW116AZ」、NVIDIA GeForce RTX 5060/インテル Core i5 プロセッサー 14400F搭載モデル「DGI5G60B71SJW116AZ」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

G TUNE DGI7A7XB83SJW116AZ

【製品スペック】

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【Office】なし

【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265

【GPU】AMD RADEON RX 9070 XT (ビデオメモリ:GDDR6 16GB)

【メモリ】32GB (16GB×2 /DDR5-5600)

【ストレージ】M.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)

【CPUクーラー】水冷CPUクーラー (240mmラジエーター)

【チップセット】インテル B860 チップセット

【電源】850W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS GOLD】

G TUNE DGI5G60B71SJW116AZ

【製品スペック】

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【Office】なし

【CPU】インテル Core i5 プロセッサー 14400F

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 (ビデオメモリ:GDDR7 8GB)

【メモリ】16GB (8GB×2 /DDR5-4800)

【ストレージ】M.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)

【CPUクーラー】空冷CPUクーラー

【チップセット】インテル B760 チップセット

【電源】750W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS BRONZE】