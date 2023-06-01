【Amazonセール】mouseゲーミングPC「G TUNE」がお買い得。RADEON RX 9070 XTやRTX 5060搭載モデルがラインナップ
G TUNE DGI7A7XB83SJW116AZ
Amazonにて、mouseのゲーミングPC「G TUNE」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は5月3日23時59分まで。
期間中は、AMD RADEON RX 9070 XT/インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265搭載モデル「DGI7A7XB83SJW116AZ」、AMD RADEON RX 9060 XT/インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225搭載モデル「DGI5A6XB83SJW116AZ」、NVIDIA GeForce RTX 5060/インテル Core i5 プロセッサー 14400F搭載モデル「DGI5G60B71SJW116AZ」がお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
G TUNE DGI7A7XB83SJW116AZ
【製品スペック】
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【Office】なし
【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265
【GPU】AMD RADEON RX 9070 XT (ビデオメモリ:GDDR6 16GB)
【メモリ】32GB (16GB×2 /DDR5-5600)
【ストレージ】M.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)
【CPUクーラー】水冷CPUクーラー (240mmラジエーター)
【チップセット】インテル B860 チップセット
【電源】850W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS GOLD】
G TUNE DGI5G60B71SJW116AZ
【製品スペック】
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【Office】なし
【CPU】インテル Core i5 プロセッサー 14400F
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 (ビデオメモリ:GDDR7 8GB)
【メモリ】16GB (8GB×2 /DDR5-4800)
【ストレージ】M.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)
【CPUクーラー】空冷CPUクーラー
【チップセット】インテル B760 チップセット
【電源】750W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS BRONZE】